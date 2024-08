Instagram, görsel sanatların dijital dünyadaki en etkileyici yansımalarından biri olarak kabul ediliyor. Her fotoğraf ve video, bir hikaye anlatırken, kullanıcılar hayatlarının en özel anlarını paylaşma imkanı buluyor. Instagram, milyonlarca insanı bir araya getirerek yeni arkadaşlıkların kurulmasına, ilham kaynaklarının keşfedilmesine ve dünyadaki her köşeye daha yakın olmaya olanak tanıyor. Sosyal medya platformunun sahibi ve kurucusu hakkında sorulan sorular, kullanıcılar arasında oldukça merak ediliyor.

INSTAGRAM'IN SAHİBİ KİM?

Instagram, 2012 yılında yaklaşık 1 milyar dolar karşılığında Facebook tarafından satın alındı. Bu satın alımın ardından Instagram'ın sahibi, Facebook'un yeniden adlandırdığı Meta Inc. oldu. Dolayısıyla, şu anda Instagram'ın sahibi Meta Inc. (önceki adıyla Facebook Inc.) olarak kabul ediliyor. Yani ınstangram'ın sahibi Mark Elliot Zuckerberg'dir.

INSTAGRAM'IN KURUCUSU KİMDİR?

Instagram, 2010 yılında Kevin Systrom ve Mike Krieger tarafından kuruldu. İlk olarak "Burbn" adıyla geliştirilen bu proje, sonradan "Instagram" ismini alarak büyük bir popülerlik kazandı. Kurucular, Instagram'ı oluştururken sosyal medya dünyasında önemli bir etki yarattı.

SERVETLERİ NE KADAR?

Instagram'ın kurucuları Kevin Systrom ve Mike Krieger, platformun başarısı ile önemli finansal kazançlar elde etti. Instagram'ın Facebook tarafından 1 milyar dolara satın alınması, kurucularının da bu başarının maddi karşılığını aldığını gösteriyor. Ancak, günümüzde Instagram Meta Inc.'in bir parçası olarak faaliyet gösterdiği için, kurucularının bireysel servetleri hakkında net rakamlar bulunmamaktadır.

Instagram'ın etkileyici başarısı ve popülaritesi, sosyal medya platformlarının gücünü ve dijital dünyadaki rolünü gözler önüne seriyor.