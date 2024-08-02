Sosyal Güvenlik Kurumu ve 13 banka, banka ve kredi kartı kullanan emeklilere özel indirim ve ayrıcalıklar sunma konusunda anlaştı.

Ankara’da düzenlenen törende, emeklilere yönelik kapsamlı bir iş birliği protokolü imzalandı. 2024 yılının "Emekliler Yılı" ilan edilmesiyle, bu anlaşma sayesinde emekliler, önemli avantajlar elde edecek.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Ahmet Aydın, törende yaptığı konuşmada, emeklilere özel indirim, fırsat, promosyon ve kampanyalar sunarak yaşam standartlarını yükseltmeyi hedeflediklerini vurguladı.

Aydın, bu iş birliğinin sadece bankalarla sınırlı kalmadığını, 81 ilde 4 bin 123 firma ile de indirim anlaşmaları yapıldığını belirtti.

Emekliler, bu anlaşma sayesinde alışverişten sağlığa kadar birçok alanda özel indirimlerden yararlanabilecek.

Tüm bu fırsatları takip etmek isteyen emekliler, "emekliler.gov.tr" adresini ziyaret edebilecekler. Bu gelişme, emeklilerin yaşam kalitesini artırmak adına atılan önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. SGK ve bankaların bu ortak çalışmasıyla emekliler, daha rahat ve konforlu bir yaşam sürebilecekler.

Emekliler için müjdeli haberler geldi. 13 banka, emeklilere özel indirim ve ayrıcalıklar sunmak üzere anlaştı. Bu sayede emekliler, birçok alanda önemli avantajlara kavuşacak.