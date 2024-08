Her zaman devletin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yanında olduklarını belirten Başkan Yurdusever, “Değerlerimizi hedef alan her türlü hadsizliğin de karşısında olmaya devam edeceğiz” dedi.

Başkan Yurdusever, İsrail Dışişleri Bakanı Israel Katz’ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik yaptığı paylaşımlar hakkında açıklama yaptı.

Yurdusever yaptığı açıklamada, “İsrail Dışişleri Bakanı Israel Katz’ın Devletimize ve Sayın Cumhurbaşkanımıza hakaret içererek hedef alan sözlerini şiddetle kınıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti sadece sınırları içinde değil, gönül coğrafyasının tamamında milletin ve ümmetin en güçlü koruyucusu ve umududur. Bu uğurda yıllardır mücadelesinden taviz vermeden her ulusal ve uluslararası platformda işgalci, soykırımcı ve zalim olan her güruhun karşısında dimdik duran Sayın Cumhurbaşkanımıza sarf edilen bu sözler asla kabul edilemez ve sindirilemez. Soykırımcı İsrail de iyi bilir ki bu topraklarda Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve milli ve manevi değerlerine bağlı liderlerimiz var olduğu sürece bu zulme sessiz kalınmayacaktır. Ve biliriz ki katil İsrail’in haddini aşan bakanı tarafından sarf edilen sözlerin karın ağrısı da bundandır. Milli Türk Talebe Birliği olarak bir asrı aşkındır bu milletin ve ümmetin her zaman en güçlü sesi olduğumuz gibi, bugün de devletimizin ve liderimizin yanında, değerlerimizi hedef alan her türlü hadsizliğin de karşısında olmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.