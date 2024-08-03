Bakan Yerlikaya, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Yozgat İl Başkanlığını ziyaret etti.

Ziyarete AK Parti Yozgat Milletvekilleri Abdulkadir Akgül ve Süleyman Şahan, AK Parti Yozgat İl Başkanı Çelebi Altuntaş, MHP Milletvekili İbrahim Sedef, MHP İl Başkanı Tekin Irgatoğlu, MHP Merkez İlçe Başkanı Adem Kızılay, MHP Kadın Kolları İl Başkanı Gülseren Sarıoğlu, Ülkü Ocakları İl Başkanı Celal Yalçın ve çok sayıda partili katıldı.

AK Parti Yozgat İl Başkanı Çelebi Altuntaş, "İçişleri Bakanımız Sayın Ali Yerlikaya, İl Başkanlığı binamızı ziyaret ederek İlçe Belediye Başkanlarımız ve İlçe Başkanlarımızla bir araya gelerek verimli bir toplantı gerçekleştirdik. Şehrimizin geleceği ve projeleri hakkında fikir alışverişlerinde bulunduk. Sayın Bakanımıza katkıları ve destekleri için teşekkür ederiz" dedi.

Altuntaş, "İçişleri Bakanımız Sayın Ali Yerlikaya ile birlikte Cumhur İttifakı Ortağımız MHP İl Başkanlığını ziyaret ederek İl Başkanımız Tekin Irgatoğlu’na konuk olduk. Cumhur İttifakının, Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde ülkemizin teminatı olmaya devam edeceğini bir kez daha kuvvetli şekilde göstermiş olduk" ifadelerini kullandı.

AK Parti Yozgat Milletvekili Abdulkadir Akgül ise, “Cumhur İttifakı ulu bir çınardır. Kökleri inancımıza, mazisi kutlu tarihimize dayanır. İçişleri Bakanımız Sayın Ali Yerlikaya, AK Parti Yozgat Milletvekilimiz Süleyman Şahan, AK Parti İl Başkanımız Çelebi Altuntaş ile beraber Cumhur İttifakı ortağımız MHP Yozgat İl Teşkilatını ziyaret ettik. Özü millet olan Cumhur İttifakı çok yaşa” diye konuştu.

Milliyetçi Hareket Partisi Yozgat Milletvekili İbrahim Ethem Sedef ise yaptığı açıklamada, “İçişleri Bakanı Sayın Ali Yerlikaya ile birlikte AK Parti Yozgat Milletvekili Abdulkadir Akgül, AK Parti Yozgat Milletvekili Süleyman Şahan, AK Parti Yozgat İl Başkanı Çelebi Altuntaş ve yönetim kurulu üyeleri MHP Yozgat İl Başkanlığımızı ziyaret etti” dedi.