Et ve Süt Kurumu'nun et ithalatı hamlesi, kırmızı et piyasasında belirgin bir düşüşe neden oldu. İthalatın etkisiyle kırmızı et fiyatlarında yüzde 8 ile 10 arasında bir indirim gerçekleşti.

Gelen indirimlerle birlikte, kuşbaşı etin kilogramı 650 liradan 580 liraya, kıyma ise 600 liradan 550 liraya kadar geriledi. Bu fiyat düşüşleri, tüketicilerin cüzdanlarına nefes aldırırken, kırmızı et tüketiminde de artış yaşanması bekleniyor.

Et ve Süt Kurumu yetkililerine göre, kırmızı et fiyatlarında yaşanan bu olumlu gelişmelerin devamı için yılsonuna kadar ithalat sürecek. Ocak ayından bu yana sürekli zam furyasına maruz kalan tüketiciler için bu haber oldukça olumlu bir gelişme olarak karşımıza çıkıyor.

Et ve Süt Kurumu'nun ithalat stratejisi, zincir marketler aracılığıyla tüketicilere uygun fiyatlarla sunulan etlerle kırmızı et piyasasında arz-talep dengesini koruyarak, kesimhanelere daha fazla ürün ulaşmasını sağlıyor. Bu sayede, kırmızı et tüketiminde istikrarlı bir fiyat seviyesi hedefleniyor.

Kırmızı et fiyatlarında yaşanan bu olumlu değişimlerle birlikte, tüketicilerin yüzü gülüyor. Ancak, uzmanlar tüketicilere fiyat dalgalanmalarına karşı dikkatli olmaları konusunda uyarıyor. Yıl sonuna kadar sürecek olan ithalatın piyasayı nasıl etkileyeceği ve fiyatlarda nasıl bir seyir izleneceği merakla bekleniyor.