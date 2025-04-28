Fenerbahçe Spor Kulübü’nde uzun yıllar çeşitli görevlerde bulunan ve iş dünyasındaki çalışmalarıyla da tanınan Nihat Özbağı, merak konusu oldu.

1953 yılında Elazığ'da doğan Nihat Özbağı, yüksek mimar olarak eğitimini tamamladı. 5 Şubat 1981 tarihinde, Yüksek Elektrik Mühendisi Mehmet Özbağı ile birlikte Ankara’da MÖN İnşaat ve Ticaret Ltd. Şti.'yi kurarak iş hayatına atıldı. Spor camiasında ise Fenerbahçe Spor Kulübü'nde üstlendiği görevlerle adından söz ettirdi.

Özbağı, 3 Kasım 2013’te gerçekleşen Fenerbahçe Kongresi’nde yeniden başkan seçilen Aziz Yıldırım’ın yönetim kurulu asil üyeleri arasında yer aldı. Kulüpte asbaşkanlık görevini üstlenen Özbağı, aynı zamanda Yatırım ve Projelerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi olarak da görev yaptı.

Evli ve bir kız çocuğu babası olan Özbağı, hem spor hem de iş dünyasındaki aktif rolüyle dikkat çekiyor.