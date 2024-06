Ebru Şancı sosyal medya da vatandaşlar tarafından araştırılmaya başladı. Peki Ebru Şancı kimdir? Ebru Şancı kiminle evli?

EBRU ŞANCI KİMDİR?

1983 doğumlu olan Ebru Şancı, 2021 yılı itibarıyla 38 yaşındadır. 1.81 metre boyunda, 60 kilo ve başak burcunda olan Şancı, eğitim hayatına Bahçelievler Anadolu Lisesi'nde başlamış, ardından Londra Regent's College ve New York Üniversitesi'nin Oyunculuk-Drama bölümlerinde devam etmiştir. Son olarak, Hollywood yıldızlarının da eğitim aldığı London Academy of Music and Dramatic Art kurumunda oyunculuk eğitimi almaya başlamıştır.

16 yaşında model olarak podyumlarda yer almaya başlayan Ebru Şancı, 18 yaşında Brezilya'da düzenlenen 2001 Miss Globe güzellik yarışmasında birinci olmuştur. Dünyaca ünlü birçok modacının defilelerinde yer almış ve çeşitli marka yüzü olarak katalog çekimlerinde boy göstermiştir. FHM Türkiye magazininde '100 Sexiest Women In The World' listesinde yer alarak büyük bir başarıya imza atmıştır.

Ebru Şancı, uzun yıllar New York'ta kariyerini sürdürdükten sonra 2010 yılı sonlarında Türkiye'ye kesin dönüş yapmış, model ve oyunculuğun yanı sıra İstanbul ve Türkiye genelinde concierge hizmetleri veren bir şirket kurmuştur. Halen bu şirketin Yönetim Kurulu Başkanlığını yürütmektedir.

Ebru Şancı, 7 Eylül 2015 tarihinde futbolcu Alpaslan Öztürk ile Eskişehir'de evlenmiş, ardından Belçika'da bir şatoda düğün töreni gerçekleştirmiştir. Bu evlilikten 2016 yılında dünyaya gelen 'Mila' ve 'Ceylin' adında ikiz kız çocukları ve 2020 doğumlu 'Kürşad Fırat' adında bir oğlu bulunmaktadır.

ALPASLAN ÖZTÜRK KİMDİR?

Alpaslan Öztürk, 16 Temmuz 1993 tarihinde Antwerp, Belçika'da doğmuş olan Belçikalı-Türk futbolcudur. Kariyerine Beerschot kulübünde başlamış, ardından Birmingham City altyapısında iki yıl oynadıktan sonra sol bek ve orta sahada görev yapmıştır. İngiltere'deki iki yıllık deneyiminin ardından Beerschot'a geri dönmüş, Ocak 2012 tarihinde as takıma yükselmiştir. Kulübün küme düşmesinin ardından Standard Liège'e transfer olmuştur.