Gazeteci Gülşah İnce ile evelenen ekonomist Oğuz Demir’in hayatı merak ediliyor. Oğuz Demir kimdir?

OĞUZ DEMİR KİMDİR?

1982 yılında Amasya'da doğan Dr. Oğuz Demir, eğitim hayatına İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi İngilizce İktisat Bölümü'nde başladı. Lisans eğitimini başarıyla tamamladıktan sonra, İstanbul Ticaret Üniversitesi'nde Uluslararası Ticaret yüksek lisans programını ve İstanbul Üniversitesi'nde iktisat doktorasını bitirdi.

Dr. Demir, 2013 yılından bu yana İstanbul Ticaret Üniversitesi İngilizce İktisat Bölümü'nde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. Akademik kariyerini uluslararası alanda da sürdüren Dr. Demir, University of Texas at Austin Institute for Innovation Creativity and Capital ve Moskova'da Higher School of Economics Institute of Statistical Studies and Economics of Knowledge'ta misafir öğretim üyesi olarak çalışmıştır.

Medya alanında da aktif olan Dr. Oğuz Demir, 2010-2013 yılları arasında Bloomberg HT'de "KOBİ Destek Rehberi" programını hazırlayıp sundu. 2016 yılından bu yana CNNTürk, Ekotürk, FOX Ana Haber ve FOX Çalar Saat programları için düzenli ekonomi yorumları yapmaktadır.

Ayrıca, Karar Gazetesi ve Gazete Duvar’da köşe yazıları yazmış, Sözcü TV’de "Son Söz" programını, KRT Televizyonu'nda ise "Sana Faydası Ne?" ve "Anlamak İçin" isimli programları hazırlayıp sunmuştur.

Demir, 2006 yılından bu yana Ekonomistler Platformu Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini de sürdürmektedir.

Demir, 31 Mart 2024 yerel seçimleri için Cumhuriyet Halk Partisi’nden Şişli Belediye Meclis Üyesi Adayı olmuştur.