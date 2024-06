Duygu Çakmak, 1995 yılında Kocaeli'nin İzmit ilçesinde doğmuştur. Aslen Tuncelili olan Çakmak, üç çocuklu bir ailenin ortanca çocuğudur. Bir ablası ve bir de küçük kardeşi bulunan Duygu Çakmak, ilkokul ve lise eğitimini İzmit'te tamamladıktan sonra İstanbul'a yerleşmiştir. Sakarya Üniversitesi Halkla İlişkiler Bölümü'nden mezun olan Çakmak, İstanbul Üniversitesi'nde pedagojik formasyon alarak eğitimini pekiştirmiştir. Ayrıca Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İletişim Bilimleri Anabilim Dalı'nda yüksek lisans eğitimine devam etmektedir.

Duygu Çakmak, hem Almanca hem de İngilizce dillerine hakimdir. Modelliğe amatör olarak başlayan Çakmak, 2019 yılından itibaren profesyonel olarak bu alanda kariyer yapmaktadır. Oyunculuk konusunda da kendini geliştiren Çakmak, yönetmen Avni Kütükoğlu'ndan oyunculuk dersleri almıştır.

MODELLİK VE YARIŞMA BAŞARILARI

2019 yılında Best Model of Turkey yarışmasına katılan Duygu Çakmak, finalist olmuş ve Doğ Yüce En İyi Model ödülüne layık görülmüştür. 2020 yılında İstanbul'da düzenlenen Miss And Mr Fashion TV 2020 Turkey yarışmasında dereceye giren Çakmak, aynı yıl Arnavutluk'un başkenti Tiran'da organize edilen ve 43 ülkeden katılımcıların yer aldığı uluslararası güzellik yarışması Miss Globe'da Türkiye'yi temsil etmiştir. Ancak bu yarışmada bir derece elde edememiştir.

2021 yılında Lübnan'da düzenlenen Miss Europe yarışmasına katılan Duygu Çakmak, burada üçüncülük elde ederek uluslararası alandaki başarısını pekiştirmiştir.

DUYGU ÇAKMAK NERELİDİR?

Kocaeli'nde doğmuş olan Duygu Çakmak, halen İstanbul'da ikamet etmektedir. Aslen Tuncelili olan Çakmak, özellikle Munzur Dağı'nda verdiği pozlar ile dikkatleri üzerine çekmiş ve "Dağlar artık teröristlerin değil, modellerin yeri" diyerek büyük ses getirmiştir.

DUYGU ÇAKMAK'IN FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ

Başarılı model Duygu Çakmak, 1.74 metre boyunda ve 53 kilogram ağırlığındadır.

Duygu Çakmak, genç yaşına rağmen modellik ve oyunculuk alanında önemli başarılar elde etmiş, hem ulusal hem de uluslararası yarışmalarda Türkiye'yi başarıyla temsil etmiş bir isimdir. Eğitim hayatına ve kariyerine aynı anda devam eden Çakmak, çok yönlü yetenekleri ile dikkat çekmektedir. Almanca ve İngilizce dillerine olan hakimiyeti, yüksek lisans eğitimi ve profesyonel modellik kariyeri ile gelecekte daha büyük başarılara imza atması beklenen bir isimdir.