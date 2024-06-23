Bir çiftçi ailesinin çocuğu olarak dünyaya gelen Selim, genç yaşlarda inşaat sektöründe çalışmaya başlamış ve sektördeki bilgi birikimini hızla artırarak başarılı bir iş insanı olmuştur. Bugün Selim İnşaat Gıda Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi'nin kurucusu ve müdürü olarak tanınmaktadır.

İNŞAAT SEKTÖRÜNDEKİ KARİYERİ

İş hayatına inşaat sektöründe işçi olarak adım atan Seyfettin Selim, ustabaşçılık, kalfalık ve taşeronluk yaparak sektördeki deneyimini geliştirmiştir. 7 Mayıs 1997'de Selim İnşaat Gıda ve Sanayi Ticaret Limited Şirketi'ni kurarak müteahhitlik kariyerine başlamıştır. Şirketiyle birlikte Türk sanayisinin gelişimine katkıda bulunmuş, büyük projelere imza atarak sektörde önemli bir yer edinmiştir.

SİVİL TOPLUM VE DERNEK ÇALIŞMALARI

Seyfettin Selim, 1997 yılından bu yana Hadımköy Sanayici ve İş Adamları Derneği (HASİAD) üyesidir. 2013 yılında Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği'ne (ASKON) üye olmuştur. İş hayatındaki başarılarının yanı sıra sosyal sorumluluk projelerine de büyük önem vermektedir. Çeşitli sosyal yardımlaşma vakıf ve derneklerine katkı sağlamakta, sporun ve eğitimin gelişmesi için çalışmalar yürütmektedir.

TÜRK SPORUNA KATKILARI

Seyfettin Selim, sporun özellikle de yağlı güreşin gelişimine büyük destek vermektedir. 2008-2016 yılları arasında yağlı güreş ağalığı yapmış, güreş ve kick boks müsabakalarının sponsorluğunu üstlenmiştir. 2009 yılından itibaren 11 yıl boyunca Kırkpınar Ağalığı yapmış ve bu alandaki rekorlarıyla tanınmaktadır. Ayrıca, Büyükçekmece Spor Kulübü Başkanlığı, Sakarya ve Körfez kulüplerinde başkanlık yaparak Türk sporuna önemli katkılar sağlamıştır.

KIRKPINAR AĞALIĞI VE BAŞARILARI

Seyfettin Selim, Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde birçok kez ağalık yapmıştır. 2014 yılında düzenlenen 653. Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde ağalık açık artırmasını kazanarak bu geleneği sürdürmüştür. 2020 yılı hariç 2009'dan 2021'e kadar Kırkpınar Ağalığı yaparak tarihe geçmiştir. 2022 yılında 4 milyon 22 bin TL ile ağalık ihalesini kazanarak 2023 yılı 662. Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin ağası olmuştur. Bu başarıları ile Kırkpınar tarihinde 14 kez ağalık unvanını kazanan ilk kişi olmuştur.

EĞİTİME KATKILARI

Seyfettin Selim, doğup büyüdüğü Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde birçok eğitim kurumu inşa ettirmiştir. Endüstri Meslek Lisesi, Seyfettin Selim Kulaklı İlköğretim Okulu, Seyfettin Selim Meslek Yüksekokulu ve Seyfettin Selim Uygulamalı Bilimler Fakültesi bunlar arasında yer almaktadır. Kendi imkânlarıyla kurduğu bu okullarla eğitime büyük katkı sağlamıştır. Ayrıca, çeşitli eğitim kurumlarına maddi ve manevi destekler vermeye devam etmektedir.

SOSYAL VE KÜLTÜREL ÇALIŞMALAR

Seyfettin Selim, sosyal ve kültürel projelere de büyük önem vermektedir. Kaynarca Yeşilova köyü ve Arnavutköy Yeşilbayır'da kendi imkanlarıyla cami inşa ettirmiştir. Edirne Belediyesi ile birlikte Edirne'ye kazandırdığı Kırkpınar Ağası Seyfettin Selim Kreş ve Gündüz Bakım Evi de sosyal sorumluluk projeleri arasında yer almaktadır.

GELECEĞE YÖNELİK PLANLARI

Seyfettin Selim, başta Kırkpınar Yağlı Güreşleri olmak üzere Türk sporunun gelişimi için desteğini sürdürmeye devam edeceğini belirtmektedir. Hem iş dünyasında hem de sosyal sorumluluk projelerinde öncü olmaya devam ederek, ülkesine hizmet etmeyi sürdürecektir.

Seyfettin Selim'in hikayesi, genç yaşlarda başlayan mücadelesinin, azim ve kararlılıkla nasıl büyük başarılara dönüştüğünün bir kanıtıdır. Türk iş dünyası ve sporu için önemli bir figür olan Selim, gelecekte de bu alanlardaki katkılarını artırarak sürdürecektir.