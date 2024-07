Yozgat Bozok Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Ferhat Esatbeyoğlu'ndan büyük başarı. Detaylar haberimizde:

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü öğretim elemanı Dr. Öğr. Üyesi Ferhat Esatbeyoğlu, 2-5 Temmuz 2024 tarihleri arasında İskoçya’daki Glasgow kentinde gerçekleşen kongrede Yozgat Bozok Üniversitesini temsil etti.

TÜBİTAK desteği ile kongreye katılarak proje sunumu gerçekleştiren Dr. Öğr. Üyesi Ferhat Esatbeyoğlu, ayrıca kongre yetkililerinin daveti üzerine üç farklı bilimsel oturumda oturum başkanlığı yaptı.

Konu ile ilgili açıklamada bulunan Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Güçlü, “Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü öğretim elemanı Dr. Öğr. Üyesi Ferhat Esatbeyoğlu, 2-5 Temmuz 2024 tarihleri arasında İskoçya’daki Glasgow kentinde gerçekleşen ECSS 2024 (29 th Annual Congress of the European College of Sport Science) kongresine TÜBİTAK'tan destek alarak (2224-A Yurt Dışı Bilimsel Etkinliklere Katılımı Destekleme Programı) katılmıştır” dedi.

Dekan Prof. Dr. Mehmet Güçlü açıklamasının devamında şu ifadelere yer verdi: “2209-A - Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı kapsamında fakültemiz mezunları Buse Gültekin ve Hatice Kayıran’ın danışmanlığını yaptığı ‘Ampute futbolcuların ampute futbol spor sınıflaması üzerine görüşleri’ adlı projeyi İngilizce olarak sözel sunmuştur [‘2032 is a dream for us’: Exploring amputee football players’ understanding of classification in Para sport and its application to amputee football]. Kongrede İngilizce olarak sözel bildiri sunmasının yanı sıra kongre yetkililerinin daveti üzerine üç farklı bilimsel oturumda oturum başkanlığı (moderatörlük) yapmıştır. Kendisine üniversitemiz ve fakültemizi temsil ettiği için teşekkür eder saygılarımı sunarım.”