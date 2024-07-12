Ankara Büyükşehir Belediyesi ASKİ Spor Kulübü Başkanı Yüksel Arslan, hemşehrimiz milli güreşçi Rıza Kayaalp’in kullandığı ilaç nedeniyle 2024 Paris Yaz Olimpiyatlarından menedilmesine tepki gösterdi.

“Rıza Kayaalp bu ülkenin gurur meselesidir” diyen ASKİ Spor Kulübü Başkanı Yüksel Arslan, “Uluslararası arenada; defalarca şanlı bayrağımızı göndere çektiren ve İstiklal Marşımızı tüm dünyaya ezberleten, ABB ASKİ Spor'un sporcusu Rıza Kayaalp üzerinden özellikle sosyal medyada oynanan yalan ve asılsız iddialara asla izin vermeyeceğiz” dedi.

“ULAŞILMASI GÜÇ BİR REKORA İMZA ATMIŞTIR”

Başkan Arslan, “Rıza Kayaalp; Olimpiyat Oyunlarında 3, Dünya Şampiyonalarında 10 ve Avrupa Şampiyonaları’nda 14 kez madalya kazanarak ulaşılması güç bir rekora imza atmıştır. Dünya güreşi için bu denli önemli ve profesyonel bir ismin, bilerek ve isteyerek yasaklı madde kullandığını düşünmek en hafif hâliyle ahmaklıktır. Rıza evladımızın, kariyerinin son döneminde 4. olimpiyat madalyası için çalıştığını hatırlatır, anasının ak sütü gibi temiz 24 yıllık spor kariyerine leke vurmayacağını bilmenizi isteriz” diye konuştu.

“SPORCUMUZUN HER ŞEKİLDE YANINDAYIZ”

ABB ASKİ Spor olarak Rıza Kayaalp’in yanında olduklarını belirten Arslan, “Sporcumuz yoğun derecede baş ağrısı ve kulak çınlaması için tamamen doktor kontrolünde ilaç tedavisi almak zorunda kalmıştır. Sporcumuzun bu şikâyetleri ve doktor tavsiyeleri yazılı olarak kayıt altındadır. Mesleki bir hata neticesinde temiz spor kariyeri lekelenmek istenen sporcumuzun, ABB ASKİ Spor olarak her şekilde yanında olduğumuzu bilmenizi isteriz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur” ifadelerini kullandı.