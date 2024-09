Teknik Direktör İlhan Özbay, ligin 3. haftasında kendi sahamızda konuk ettiğimiz 52 Orduspor FK karşılaşmasında tüm ekip olarak sahada sonuna kadar mücadele ettiklerini söyledi.

Özbay yaptığı açıklamada, “Ancak maalesef, bariz hakem hataları maçın sonucunu belirleyen en büyük faktör oldu. Yediğimiz golde yüzde 100 ofsayt olduğunu hepimiz gördük. Bu durumun bir mazeret olmadığını biliyoruz, çünkü sahada var gücümüzle mücadele ettik. Ancak bu adaletsizliğe rağmen takımımızın gösterdiği mücadele ruhu, bizler için her şeyden daha kıymetli. Her saniyesinde savaştık, sonucu değiştirmek için elimizden gelen her şeyi yaptık ama istediğimiz galibiyeti alamadık. Yine de sahadan beraberlikle ayrıldık” dedi.

“YOLUMUZA YILMADAN DEVAM EDECEĞİMİZ”

Maçın sadece adil olmayan kararlarla değil Bozokspor’a fedakarlıklarıyla da hatırlanması gerektiğini dile getiren Özbay, “Sezonun ilk haftasında sakatlanan iki oyuncumuzdan biri bugün sahaya ilk 11’de çıktı. Diğer oyuncumuz ise tam olarak iyileşmemesine rağmen, yediğimiz golün ardından kaptan Gökhan Erdöl’ün büyük fedakarlığıyla sakatlığının tamamen geçmemesine rağmen oyuna girme isteği, takımımızın mücadele gücünün ve inancının en büyük göstergelerindendir. Golden sonra hemen aksiyon alarak hem taktiksel değişikliklere hem de oyuncu değişikliklerine gittik. Bu hamlelerimiz sonuç verdi ve beraberliği getiren golü bulduk. Takımımın gösterdiği bu inanç ve kararlılık, bu yolun daha başında olduğumuzu, yılmadan devam edeceğimizi kanıtladı” diye konuştu.

“TARAFTAR DESTEĞİ VE ŞEHİRLE BÜTÜNLEŞME”

Taraftar desteğinin önemli olduğunu aktaran Özbay, “Hafta sonu sahada mücadele eden takımımız, daha güçlü bir destekle çok daha fazlasını başarabileceğini defalarca gösterdi. Şehrimizin önde gelenlerinden, taraftarımızdan ve tüm Yozgat halkından maddi ve manevi desteklerini daha güçlü hissetmek istiyoruz. Bu takım, bu şehir için sahaya çıkıyor ve daha fazla birlik olduğumuzda, çok daha büyük zaferlere imza atacağımıza inancımız tam. Bu takım inançlı bir takım, mücadelemizden asla vazgeçmeyeceğiz. Her geçen gün daha da güçlenerek, daha iyi sonuçlar almak için çalışmalarımıza devam edeceğiz. Tek yürek olduğumuzda başarının önünde hiçbir engel duramaz” ifadelerini kullandı.