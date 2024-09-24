Özellikle Yozgat ve çevresindeki bölgelerde beklenen sıcaklık artışı, bölge halkının günlük yaşamını etkileyebilir.

MGM'nin güncel hava durumu raporuna göre, ülke genelinde parçalı bulutlu bir hava hakimiyet kuracak. Doğu Karadeniz kıyıları ile İstanbul’un Avrupa yakası, Karabük, Bolu, Artvin, Ardahan, Ağrı, Iğdır’ın güney kesimleri, Van ve Erzurum'un kuzey bölgelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar beklenirken, Yozgat'ta durum daha sakin geçecek.

Yozgat’ta hava durumu, parçalı bulutlu olarak değerlendiriliyor. Bugün sıcaklıkların 18°C civarında seyretmesi bekleniyor. İç Anadolu Bölgesi'nde de sıcaklıkların 2 ila 4 derece artacağı tahmin ediliyor; bu nedenle Yozgat’ta sıcaklıklar ilerleyen günlerde daha da yükselebilir.

Rüzgar, genellikle güney ve batı yönlerinden hafif, Güneydoğu Anadolu’da ise kuzey yönlerden orta kuvvette esecek. Yozgat'ta da rüzgarın hafif esmesi bekleniyor.

Marmara’nın doğusu ve Batı Karadeniz’de sabah saatlerinde yer yer sis ve pus olayı görülebileceği belirtiliyor. Bu durum, Yozgat’taki hava koşullarında herhangi bir olumsuz etki yaratmaması için dikkat edilmesi gereken bir durum olarak öne çıkıyor.

YOZGAT HAVA DURUMU ÖZETİ

Sıcaklık: 18°C, parçalı bulutlu

Rüzgar: Hafif, ara sıra orta kuvvette

MGM, vatandaşları hava durumu konusunda dikkatli olmaları ve ani sıcaklık değişimlerine karşı hazırlıklı olmaları konusunda uyarıyor. Yozgatlıların, hava koşullarına göre günlük yaşamlarını planlamaları öneriliyor.