TOPLANTIYA DAVET

Konu: Riskli Yapı Raporunun Değerlendirilmesi ve Karar Alınması

Toplantının Yapılacağı Yer: Medrese Mah. Şeyh zade Sk. No:25 Kat: 1 Merkez/YOZGAT

Toplantı Tarihi /Saati: 20.11.2025 14:00

Yozgat İli Merkez İlçesi, Yukarı nohutlu Mah. Yurt Cad. adresinde bulunan ve tapuda 2389 ada, 1 Nolu parselindeki binanın malikleri tarafından Lisanslı Firmaya Risk Tespit Raporu düzenlenmiş olup binaların can güvenliğini sağlamadığı görülmüş ve Riskli binalarımız olarak belirlenmiştir.

15.06.2012 tarih ve 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi hakkındaki kanun gereği riskli binanın yıkılarak yerine deprem Yönetmenliğine uygun bina yaptırılması gerekmektedir. Söz konusu gayrimenkulün üzerinde yeni yapılacak yapı için yukarıda belirtilen adres ve zamanda toplantı yapılacaktır.

GÜNDEM

Arsanın nasıl değerlendirileceği, kat karşılığı yapım sözleşmesi veya diğer alternatiflerin görüşülmesi,

Arsada inşaat yapılması amacıyla, gerekli anlaşmaların yapılması,

SPK kayıtlı olarak faaliyet gösteren HAYDAR KARATAŞ lisanslı değerleme kuruluşu tarafından Arsa değer tespiti 13.10.2025 tarihinde yaptırılmış olup tespit ettirilen değerine ilişkin belgeler toplantıda sunulacaktır.

Hissedarların arsa üzerindeki m2 hisseleri, bunların değerlendirme kuruluşuna göre fiyat karşılığı ve Arsa emsal ve müteahhit oranına göre inşaat alanı.

Toplantıda çoğunluk tarafından alınacak olan kararların imzalanması ve azınlıkta kalan hissedarlara, çoğunluk kararına katılmaları aksi takdirde hisselerinin satılacağına ilişkin İhtarname Gönderilmesi

Müteahhit seçimine bağlı inşaat sözleşmesi kararı verilip/verilmeyeceği Davet Eden Hisse Sahibi MUHİTTİN KIYMAZASLAN 03.11.2025

Davetli Listesi:

İBRAHİM ŞENGÜLLÜ:MEVLÜT Oğlu-VESİLE:MEVLÜT Kızı-AHMET ŞENGÜNLÜ:MUSTAFA Oğlu-ÜNAL ŞENGÜNLÜ:MUSTAFA Oğlu-RIZA ŞENGÜLLÜ:ALİ Oğlu-SABRİ:MEHMET Oğlu-HATİCE:MEHMET Oğlu-HASAN:HALİL Oğlu-YOZGAT BELEDİYESİ-NAGİHAN BOZOK:MUSTAFA Kızı-İSMAİL TAŞKIN:İDİRİS Oğlu-ŞENER ÜNCÜ:ŞAH İSMAİL Oğlu-TÜLİN GEÇİMLİ:ŞAH İSMAİL Kızı-ZÖHRE ÜNCÜ:DURAK Kızı

