Aydıncık İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından düğün yapılacak bölgeye devriye faaliyeti düzenlendi.

Aydıncık ilçesinde yapılacak olan bir düğünde silah ile kontrolsüz bir şekilde havaya ateş etme olayı gerçekleşmesi ihtimaline karşı harekete geçek ekipler araç içeresindeki B.Y. isimli şüpheli şahsın havaya ateş ettiği tespit etti.

İl Jandarma Komutanlığı tarafından, “5729 Ses ve Gaz Fişeği Atabilen Silahlar Hakkında Kanuna Muhalefet suçları kapsamında; Aydıncık ilçesinde yapılacak olan bir düğünde silah ile kontrolsüz bir şekilde havaya ateş etme olayı gerçekleşmesi ihtimaline karşı Aydıncık İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerimizce bölgeye devriye faaliyeti düzenlenmiştir. Faaliyet esnasında 19 xx xxx plakalı araç içeresindeki B.Y. isimli şüpheli şahsın havaya ateş ettiği tespit edilmiş ve olaya ivedilikle müdahale edilerek şahsa ait 2 adet ruhsatsız kurusıkı tabanca ekiplerimizce muhafaza altına alınmış olup B.Y. isimli şüpheli şahıs ise yakalanarak gözaltına alınmıştır. Ayrıca olay yerinde bulunan H.H.Ç. isimli şahsın belinde gözle görülür, açık vaziyette 1 adet Kurusıkı Tabanca taşıdığı tespit edilmiş olup şahıs ekiplerimizin uyarıları üzerine kurusıkı tabancayı tarafımıza rızaen teslim etmiştir. B.Y. ve H.H.Ç. isimli şüpheli şahıslara idari para cezası uygulanırken şüpheli şahıslar hakkındaki adli işlemler devam etmektedir” bilgisi verildi.