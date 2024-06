Julian Assange, 3 Temmuz 1971 tarihinde Avustralya'nın Townsville şehrinde doğmuş bir bilgi özgürlüğü savunucusudur.

Eğitim hayatına özel derslerle başlayan Assange, ilkokulu New South Wales'ta, liseyi ise Townsville'da tamamladı. University of Queensland ve University of Melbourne'de bilgisayar programlama, matematik ve fizik eğitimi aldı.

1987 yılında International Subversives adlı hacker grubunu kurarak bilgisayar sistemlerine sızdılar. "Mendax" takma adıyla faaliyet gösteren Assange, Pentagon, ABD Deniz Kuvvetleri, NASA gibi kurumların sistemlerine girmişlerdir. 1993'te Victoria Polisi'nde teknik danışmanlık yaptıktan sonra internet servis sağlayıcısı Suburbia Public Access Network'te çalıştı.

1994 yılında programlama alanında kendini geliştirmeye başlayan Assange, PostgreSQL için yamalar geliştirdi ve NNTPCache gibi yazılımlar yayınladı. 2006 yılında Wikileaks'i kurdu ve dünya genelinde hükümetlerin ve kurumların sızdırılmasına aracılık eden bir platform haline getirdi. Wikileaks'in basın sözcüsü ve editör şefi olarak görev yapmaktadır.

Assange, ABD tarafından Bradley Manning'in sızdırdığı gizli belgelerle ilgili olarak suçlanmaktadır. Manning'in belgeleri sızdırmasına teşvik ettiği iddialarıyla Assange'ın ABD'ye iade edilmesi talep edilmektedir.