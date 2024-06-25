Eren Bülbül, Türkiye'nin Maçka ilçesinde 1 Ocak 2002 tarihinde doğmuş, Hasan ve Ayşe Bülbül çiftinin 10. çocuğu olarak dünyaya gelmiştir. Bülbül ailesinin 13 çocuğundan biri olan Eren, köyünde büyümüş ve çocukluğunu Trabzon'un Maçka ilçesinde geçirmiştir.

Eren Bülbül'ün hayatı, 11 Ağustos 2017 tarihinde trajik bir şekilde son bulmuştur. 15 yaşındayken, Trabzon'un Maçka ilçesi kırsalında PKK teröristleriyle Türk emniyet güçleri arasında çıkan çatışmada hayatını kaybetmiştir. Bu saldırı sonucu şehit olan Eren Bülbül, Türkiye genelinde büyük bir üzüntüyle karşılanmış ve adı birçok yerde yaşatılmıştır.

Eren Bülbül'ün şehadeti sonrasında, adı birçok anıta, parka, okula, kütüphaneye, su kuyusuna ve sosyal tesise verilmiştir. Ayrıca adını taşıyan bir film de 2022 yılında vizyona girmiştir, böylece yaşamı geniş kitlelerce daha yakından tanınmıştır.

Eren Bülbül'ün ailesi ve yakın çevresi, onun vatanına ve milletine büyük sevgi beslediğini, küçük yaşta olmasına rağmen örnek bir vatanseverlikle hareket ettiğini ifade etmektedir. Eren, futbol sevgisiyle de tanınmıştır ve köyünde çobanlık yaparken ailesiyle horon oynamış, yakınlarıyla vakit geçirmiştir.

Eren Bülbül'ün anısını yaşatmak için her yıl ölüm yıldönümünde Türkiye genelinde "İyi ki varsın Eren" mesajları paylaşılmakta ve sosyal medyada onun fotoğrafları ve hatıraları paylaşılmaktadır.