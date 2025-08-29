İ L A N
KADIŞEHRİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI’INDAN BİLDİRİLMİŞTİR
1-Konu : Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Lütfullah Kayalar Mahallesi Köyiçi Mevkii (Küçük Sanayi Sitesinde) bulunan aşağıda nitelikleri yazılı 4 (dört) adet arsalar, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45 ve 46’ncı maddeleri uyarınca açık teklif ile satılacaktır.
2-İhale:Yenimahalle Cumhuriyet Bulvarı Kadışehri Belediyesi Hizmet Binası No:97 Kat 1 de bulunan Encümen Toplantı Salonunda yapılacaktır.
3-İhalesi yapılacak olan arsanın ihale tarihi 09.09.2025 Salı günü saat 10.00’ da Belediye Encümeni (Komisyon) huzurunda yapılacaktır.
4-İhalesi yapılacak taşınmazın;
Tapu Kayıt, Muhammen Bedel ve Geçici Teminat Bilgileri ;
|
S. NO
|
BULUNDUĞU YER
|
ADA
|
PARSEL
|
CİNSİ
|
TOPLAM ALANI m² TAM
|
1 m² FİYATININ ₺/ m²
|
TAHMİNİ BEDEL
|
GEÇİCİ TEMİNAT TUTARI %3
|
İHALE TÜRÜ
|
|
Lütfullah Kayalar Mahallesi Köyiçi Mevkii.
|
|
|
Sanayi Arsası
|
|
2.100,00
|
302.148,00.
|
9.064,00.
|
AÇIK
|
|
Lütfullah Kayalar Mahallesi Köyiçi Mevkii.
|
|
|
Sanayi Arsası
|
|
2.100,00
|
366.723,00.
|
11.002,00.
|
AÇIK
|
|
Lütfullah Kayalar Mahallesi Köyiçi Mevkii.
|
|
|
Sanayi Arsası
|
|
2.100,00
|
281.820,00.
|
8.455,00.
|
AÇIK
|
|
Lütfullah Kayalar Mahallesi Köyiçi Mevkii.
|
|
|
Sanayi Arsası
|
260,92m²
|
2.100,00
|
547.932,00.
|
16.438,00.
|
AÇIK
₺ üzerinden ihalesi yapılacaktır.
5-Satışı yapılacak yer yukarıda belirlendiği şekilde ihaleye çıkarılacaktır.
6- 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 25’inci maddesi gereği İhale muhammen bedeli üzerinden % 3 oranında geçici teminat alınır.
8-İhaleye katılacak olanlardan istenilecek belgeler:
A – İhaleye katılmak için dilekçe
B – Nüfus Cüzdanı Fotokopisi veya Onaylı Nüfus cüzdanı sureti
C - Türkiye’de tebligat için adres göstermesi ve telefon bildirmesi (yazılı olarak)
D – Şirketler için imza sirküleri
E – Geçici teminatın yatırıldığına dair belge
F – Vekâleten katılacaklardan vekâletname
G – Belediyeden borcu yoktur yazısı.
H -İhaleye iştirak edecekler bedeli karşılığında şartname satın almak zorundadır. Şartname bedeli 500,00. ₺ dır. Satın alınan evrak bedeli geri iade edilmeyecektir.
9- Belediyeye Emlak vergisi, harç, kira, Su vb borcu olan ilgili Tüzel veya Gerçek kişiler ihaleye katılamazlar.
10-2886 sayılı Devlet İhale Kanunu, 29. maddesine göre; İhale komisyonu, gerekçesini kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta tamamen serbesttir. Komisyonun ihaleyi yapmama kararına itiraz edilemez. İhalenin yapılmamasına karar verilmesi halinde, isteklilerden alınan geçici teminatlar iade edilecektir.
11- İhaleye ait şartname ve ekleri belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğünde görebilir.
12–Adi ve Taahhütlü Posta, telefon, Telgraf ve e-maile yolu ile yapılacak müracaatlar değerlendirmeye alınmayacaktır. İlanen duyurulur.
Davut KARADAVUT Belediye Başkanı