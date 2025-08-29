İ L A N

1-Konu : Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Lütfullah Kayalar Mahallesi Köyiçi Mevkii (Küçük Sanayi Sitesinde) bulunan aşağıda nitelikleri yazılı 4 (dört) adet arsalar, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45 ve 46’ncı maddeleri uyarınca açık teklif ile satılacaktır.

2-İhale:Yenimahalle Cumhuriyet Bulvarı Kadışehri Belediyesi Hizmet Binası No:97 Kat 1 de bulunan Encümen Toplantı Salonunda yapılacaktır.

3-İhalesi yapılacak olan arsanın ihale tarihi 09.09.2025 Salı günü saat 10.00’ da Belediye Encümeni (Komisyon) huzurunda yapılacaktır.

4-İhalesi yapılacak taşınmazın;

Tapu Kayıt, Muhammen Bedel ve Geçici Teminat Bilgileri ;

S. NO BULUNDUĞU YER

MAHALLE/

MEVKİ ADA PARSEL CİNSİ TOPLAM ALANI m² TAM 1 m² FİYATININ ₺/ m² TAHMİNİ BEDEL GEÇİCİ TEMİNAT TUTARI %3 İHALE TÜRÜ Lütfullah Kayalar Mahallesi Köyiçi Mevkii.

151

4 Sanayi Arsası

143,88 m² 2.100,00 302.148,00. 9.064,00. AÇIK Lütfullah Kayalar Mahallesi Köyiçi Mevkii.

151

5 Sanayi Arsası

174,63 m² 2.100,00 366.723,00. 11.002,00. AÇIK Lütfullah Kayalar Mahallesi Köyiçi Mevkii.

183

20 Sanayi Arsası

134,20 m² 2.100,00 281.820,00. 8.455,00. AÇIK Lütfullah Kayalar Mahallesi Köyiçi Mevkii.

183

22 Sanayi Arsası 260,92m² 2.100,00 547.932,00. 16.438,00. AÇIK

₺ üzerinden ihalesi yapılacaktır.

5-Satışı yapılacak yer yukarıda belirlendiği şekilde ihaleye çıkarılacaktır.

6- 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 25’inci maddesi gereği İhale muhammen bedeli üzerinden % 3 oranında geçici teminat alınır.

8-İhaleye katılacak olanlardan istenilecek belgeler:

A – İhaleye katılmak için dilekçe

B – Nüfus Cüzdanı Fotokopisi veya Onaylı Nüfus cüzdanı sureti

C - Türkiye’de tebligat için adres göstermesi ve telefon bildirmesi (yazılı olarak)

D – Şirketler için imza sirküleri

E – Geçici teminatın yatırıldığına dair belge

F – Vekâleten katılacaklardan vekâletname

G – Belediyeden borcu yoktur yazısı.

H -İhaleye iştirak edecekler bedeli karşılığında şartname satın almak zorundadır. Şartname bedeli 500,00. ₺ dır. Satın alınan evrak bedeli geri iade edilmeyecektir.

9- Belediyeye Emlak vergisi, harç, kira, Su vb borcu olan ilgili Tüzel veya Gerçek kişiler ihaleye katılamazlar.

10-2886 sayılı Devlet İhale Kanunu, 29. maddesine göre; İhale komisyonu, gerekçesini kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta tamamen serbesttir. Komisyonun ihaleyi yapmama kararına itiraz edilemez. İhalenin yapılmamasına karar verilmesi halinde, isteklilerden alınan geçici teminatlar iade edilecektir.

11- İhaleye ait şartname ve ekleri belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğünde görebilir.

12–Adi ve Taahhütlü Posta, telefon, Telgraf ve e-maile yolu ile yapılacak müracaatlar değerlendirmeye alınmayacaktır. İlanen duyurulur.



