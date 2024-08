AK Parti Yozgat Milletvekili Süleyman Şahan, Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Evren Yaşar’ı makamında ziyaret etti.

Ziyarette, Üniversitenin son durumu, kısa, orta ve uzun vadedeki proje ve hedefler ile gelişim ve dönüşümü için yapılması planlanan çalışmalar masaya yatırıldı.

Ziyarette konuşan Yozgat Milletvekili Süleyman Şahan, Yozgat’ın gözbebeği ve lokomotifi Yozgat Bozok Üniversitesi’nin son durumuna ilişkin fikir alışverişinde bulunmak üzere üniversiteyi ziyaret ettiğini söyledi.

Yozgat Bozok Üniversitesi’nin her anlamda gelişim ve dönüşüm içinde olduğuna dikkat çeken Şahan, “ Üniversitemiz ile ilgili her ne yapılması gerekiyorsa her zaman yapmaya hazırız. Rektörümüzün çalışmalarını yakinen takip ediyoruz. Her konuda destekçisiyiz. Bugün de Üniversitemizin kısa, orta ve uzun vadedeki proje ve hedeflerine ilişkin bir görüşme gerçekleştirdik. Rektörümüzün gayretleri ile Yozgat Bozok Üniversitemiz Türkiye’nin saygın ve sayılı üniversiteleri arasında yer alacak. Bunun için ne yapılması gerekiyorsa elimizden gelenin fazlasını yapacağız” dedi.

Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Evren Yaşar da Yozgat Milletvekili Süleyman Şahan’ın nezaket ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Yozgat Bozok Üniversitesi'nin her alanda gelişimini sağlamak için yoğun bir çalışma içerisinde olduklarını söyledi.