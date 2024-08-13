Çandır İlçe Müftülüğü koordinesinde hayırsever vatandaş Yeliz Uslu’nun bağışladığı arsa üzerine başka bir hayırsever olan İsmail Biçen tarafından yaptırılan müftülük sitesinin açılışı gerçekleştirildi.

İçerisinde müftülük hizmet alanlarından başka 4-6 yaş Kur'an Kursu da bulunan Müftülük sitesinin açılışına Çandır Kaymakamı Emre Can Türkmen, İl Müftü Yardımcısı Mustafa Balcıoğlu, İlçe Müftüsü Cahid Erdoğan, ilçe protokolü, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.

Yaz Kur’an kurslarında başarı gösteren öğrencilere hediye takdiminin de yapıldığı açılış programında, katkı sunan herkese teşekkür eden İlçe Müftüsü Cahid Erdoğan; Dünyada hayırlı bir eser bırakmanın kemâlât göstergesi olduğunu belirterek, “Yaz Kur’an kurslarında öğrenim gören öğrencilere yönelik, “Salt bilginin insanlığa fayda vermediğini içinde Allah’tan, ahlaktan merhametten bir şey bulunmayan bilgi ve teknolojinin zalimi durdurmaya ve ruhu doyurmaya yetmediğini, dolayısıyla yaz Kur’an kurslarının hayatı anlamlandırmada çok büyük bir paya sahiptir" ifadelerini kullandı.

Program İl Müftü Yardımcısı Mustafa Balcıoğlu'nun yaptığı dua ile sona erdi.