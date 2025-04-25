AK Parti Yozgat Milletvekili Süleyman Şahan, Türk savunma sanayisinin gözbebeği olan ve iki yıl önce ilk uçuşunu gerçekleştiren HÜRJET’in ikinci yaşını yayımladığı mesajla kutladı.

Milletvekili Şahan, HÜRJET’in yalnızca bir eğitim ve hafif taarruz uçağı olmanın ötesinde, Türkiye’nin bağımsızlık tutkusunu, mühendislik başarısını ve milli gücünü temsil ettiğini vurguladı.

Şahan açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“İki yıl önce gökyüzüyle buluşan HÜRJET, azmimizin, bağımsızlık idealimizin ve mühendisliğimizin semalara yansıyan ifadesidir. HÜRJET bu süreçte; Samsun semalarında ilk selamını verdi, Piramitler’in üzerinde al bayrağımızı dalgalandırdı, 6.3 G manevra gücüyle çevikliğini kanıtladı, süpersonik hızla ses duvarını aştı ve 179 başarılı sortiyle ay yıldızın izini göğe işledi. Bu başarılar, ülkemizin geleceğe bıraktığı güçlü bir izdir.”

Şahan, HÜRJET gibi projelerin sadece savunma sanayi için değil, aynı zamanda Türkiye’nin teknolojik bağımsızlığı açısından da büyük önem taşıdığını belirterek şunları kaydetti:

“Bu gurur hepimizin. HÜRJET yükseldikçe, Türkiye de güçlenmeye devam edecek. AK Parti olarak, yerli ve milli savunma sanayimizi desteklemeye, mühendislerimize ve gençlerimize yatırım yapmaya devam edeceğiz. Çünkü biliyoruz ki gökyüzünde ne kadar özgürsek, yerde de o kadar güçlüyüz.”

Milletvekili Şahan, mesajını Türkiye’nin savunma sanayisindeki kararlılığının ve teknolojik kabiliyetinin her geçen gün daha da güçleneceğine dair inançla tamamladı.