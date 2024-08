Orta Doğu Teknik Üniversitesinin (ODTÜ) Rektörlüğüne atanan Prof. Dr. Ahmet Yozgatlıgil memleketi merak ediliyor. Detaylar haberimizde…

Prof. Dr. Ahmet Yozgatlıgil, 1975 yılında Yozgat’ın Boğazlıyan ilçesinde doğmuştur. Yani Prof. Dr. Ahmet Yozgatlıgil’in memleketi Yozgat Boğazlıyan’dır.

AHMET YOZGATLIGİL KİMDİR?

Prof. Dr. Ahmet Yozgatlıgil, 1975 yılında Yozgat’ın Boğazlıyan ilçesinde doğdu. Lisans ve yüksek lisans eğitimini Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Makina Mühendisliği Bölümünde tamamladı. Doktora eğitimini 2005 yılında Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Drexel Üniversitesi’nde enerji alanında gerçekleştirdi. Doktora sonrası araştırmalarını iki yıl süresince University of Maryland ve National Institute of Standards and Technology (NIST)’te yaptı.