Son dönemin popüler dizilerinden Şahmaran ile ilgili heyecan verici gelişmeler merak ediliyor. Serenay Sarıkaya, Burak Deniz, Mustafa Uğurlu ve Mert Ramazan Demir'in başrollerinde yer aldığı Şahmaran, izleyiciler tarafından büyük bir ilgiyle izlenmiş ve 3. sezon beklentisi oluşturmuştur.

ŞAHMARAN 3. SEZON OLACAK MI?

Şahmaran dizisinin 3. sezon çıkış tarihiyle ilgili olarak yapımcılardan ve yayıncı kuruluştan henüz bir açıklama yapılmadı. Dizinin yeni sezonu hakkında resmi bir bilgilendirme bekleniyor.