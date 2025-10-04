İLAN

YERKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

1- Mülkiyeti Belediyemize ait Yüzüncü Yıl Mahallesi 971 ada 1 parselde bulunan Şehirler arası otobüs terminalindeki 3-4-5 nolu işyerlerinin 3 nolu dükkan aylık 5.000.00 TL’ den yıllık 60.000.00 TL ,4 nolu dükkan aylık 5.000.00 TL’den yıllık 60.000.00.TL,5 Nolu dükkan aylık 5.000.00 TL’ den yıllık 60.000.00.TL Muhammen bedelle 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre 06.11.2025 Perşembe günü saat 10.00’de Belediye Encümeni huzurunda kiraya verilecektir.

2- İhaleye ait kira şartnamesi Belediyemiz emlak şefliğinden mesai saatleri içinde

temin edilebilir.

3- İşyerine ait geçici teminat % 3 olup, ihaleye katılacaklar geçici teminatlarını ihale günü saat: 10.00’dan önce Belediyemiz veznesine yatırmaları gerekmektedir.

4- İşyerlerine ait kati teminat % 6 olup ihaleyi kazandıktan sonra Belediyemiz veznesine yatırmaları gerekmektedir.

5- İhaleye katılacak olanlar nüfus cüzdanı fotokopisi vermesi gerekmektedir.

6- Belediye Encümeni ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İlgililere ilanen duyurulur.

Sami EKİCİ

Emlak Tahakkuk Şefi







