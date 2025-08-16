YOZGAT ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN
Müdürlüğümüz, Çekerek Orman İşletme Şefliği Amenajman Planı 179 No.lu bölme içerisinde
kalan YOZGAT/ÇEKEREK/CEMALOĞLU (LAVANTA ADASI) 10 ADET KIR EVİ işletme hakkının kiraya verilmesi işi, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 35-C maddesi kapsamında Açık Teklif Usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.
İDARENİN :
kalan YOZGAT/ÇEKEREK/CEMALOĞLU (LAVANTA ADASI) 10 ADET KIR EVİ işletme hakkının kiraya verilmesi işi, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 35-C maddesi kapsamında Açık Teklif Usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.
İDARENİN :
|a) Adresi
|: Develik mah, Çamlık Altı Cd. No:68, 66100
Merkez/Yozgat
|b) Telefon ve faks numarası
|: 0354 212 9218 - 0354 212 4994
|c) Elektronik posta adresi
|: [email protected]
- İHALEYE KONU MESİRE YERİNİN NİTELİĞİ, YERİ VE YÜZÖLÇÜMÜ:
|
Niteliği
|
İli
|
İlçesi
|
Köyü
|
Mevkii
|
Yüzöl çümü
|
Muhdesatı
|İşletme Hakkı Kira
Süresi
|Orman (Devletin hüküm ve tasarrufu
altındaki yer)
|
Yozgat
|
Çekerek
|
Kutağılı - Cemaloğlu
|
Çekerek Barajı M.
|
400,00
m2
|*Dökümü aşağıdadır
|
*Muhdesatı:
|SIRA
|TESİS ADI
|ADET
|TABAN ALANI (m²)
|1
|Kır Evi
|10
|40
(AÇIKLAMA : Kira süresi yer tesliminin yapıldığı tarihten itibaren 10 (on) yıldır.
İHALE KONUSU İŞİN :
İHALE KONUSU İŞİN :
|a) İşin Niteliği, Nev’i ve Miktarı (Fiziki)
|: Her biri 40,00 m2 olan toplam 400,00 m2 olan 10 Adet kır evinin işletme hakkının, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 35-C maddesi kapsamında kiraya verilmesi.
|a) Tahmin edilen yıllık
işletme hakkı kira bedeli
|:1.512,.000,00 TL
|b) Geçici teminat miktarı
|:45,360,00TL (Tahmin edilen bedelin % 3’ü )
- İHALENİN :
|a) Yapılacağı yer
| : Yozgat Orman İşletme Müdürlüğü İdare Binası Toplantı
Salonu
|b) Tarih ve saati
| : 26 / 08 / 2025 - 14 : 30
- İSTEKLİLERİN İHALEYE KATILABİLME ŞARTLARI VE YETERLİK KRİTERLERİ İLE İSTENİLEN BELGELER :
|5.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan bilgi ve belgeleri teklifleri
kapsamında sunmaları gerekir.
|5.1.1. İsteklinin gerçek kişi olması halinde T.C. vatandaşı olmak, tüzel kişi olması halinde
ise T.C. kanunlarına göre Türkiye’de kurulmuş tüzel kişiliğe haiz olmak,
|5.1.2. Yasal yerleşim yeri sahibi olmaları,
|
|5.1.5. İhale tarihinden en fazla 1 ay önceki tarih esas alınmak kaydıyla kesinleşmiş vergi
borcu olamadığına dair, bağlı olduğu vergi dairesinden alınan belge ( kamu kurumları hariç ),
|5.1.6. İhale tarihinden en fazla bir ay önceki tarih esas alınmak kaydıyla kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu olmadığına dair, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) dan alınan belge, ( Kamu
kurumlarından istenmeyecek).
|
|5.1.9. Açık Teklif Usulü İhale Şartnamesi ve eklerinin (İhale dokümanının) satış
bedelinin ödenmesini müteakip, idareden alınacak “İhale Dokümanı Satış Belgesi”,
|5.1.10. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
|
|5.2. İstekliler, yukarıda sayılan belgelerin aslını veya noter tasdikli suretini vermek
zorundadır.
- İHALEYE AİT ŞARTNAME VE EKLERİ (İHALE DOKÜMANI):
|İhale Şartnamesi ve ekleri (İhale dokümanı) idarenin adresindeki İhale Biriminde görülebilir ve 1.000,00 (Binlira) TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların, İhale Şartnamesi ve eklerini (İhale dokümanı) satın almaları zorunludur. İstekliler, ihale dokümanının satış bedelini, Yozgat Orman İşletme Müdürlüğünün T.C.Ziraat Bankası Yozgat Şubesi’ndeki IBAN TR57 0001 0002 5742 3227 5150 02 numaralı hesabına yatıracaklardır.
|7. TEKLİFLERİN SUNULMA ŞEKLİ :
|7.1. İhaleye katılacaklar zarfın üzerine isteklinin adı ve soyadı veya tüzel kişi unvanı, tebligata esas olarak göstereceği açık adresi, teklifin hangi işe ait olduğu yazılır. Zarfın
yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır veya kaşelenir/mühürlenir.
|7.2. İstekliler zarflarını 26 / 08 / 2025 Salı günü saat 14 : 29 a kadar sıra numaralı alındılar karşılığında, idarenin adresindeki İhale Komisyonu Başkanlığına teslim edilir. Alındı numarası zarfın üzerine yazılır. Bu saatten sonra verilen teklifler kabul edilmez ve açılmadan istekliye iade edilir.
|7.3. İstekliler zarflarını iadeli taahhütlü olarak posta ile de gönderilebilir. Bu takdirde zarfın üzerine komisyon başkanlığının adresi ile hangi işe ait olduğu, isteklinin adı ve soyadı ile açık adresi yazılır. Posta ile gönderilecek tekliflerin ihale dokümanında belirtilen ihale saatine kadar İhale Komisyonu Başkanlığına ulaşması şarttır. Postadaki gecikme nedeniyle işleme konulmayacak olan tekliflerin alınış zamanı bir tutanakla tespit edilir ve değerlendirmeye alınmaz. Teklif sahibi komisyonda hazır bulunmadığı takdirde posta ile gönderilen teklif son ve kesin teklif olarak kabul edilir.
|7.4. İstekliler ihale komisyonları önünde tekliflerini sözlü olarak belirtmeleri suretiyle yapılacaktır. “Tahmin edilen yıllık işletme hakkı kira bedeli” üzerinden artırma yapmak suretiyle vereceklerdir. Bu ihalede uygun bedel; Tahmin edilen yıllık işletme hakkı kira bedelinden aşağı olmamak üzere, teklif edilen bedellerin en yükseğidir.
7.5. Komisyon başkanlığına verilen teklifler, herhangi bir sebeple geri alınamaz ve değiştirilemez.
8. İhale Komisyonu gerekçesini belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Komisyonların ihaleyi yapmama kararı kesindir. İLAN OLUNUR.
8. İhale Komisyonu gerekçesini belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Komisyonların ihaleyi yapmama kararı kesindir. İLAN OLUNUR.
#ilangovtr Basın No ILN02277795