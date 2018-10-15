TARIM MASAYA YATIRILDI

TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı ve Yozgat Milletvekili Bekir Bozdağ, Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç, Milletvekili Yusuf Başer, Belediye Başkanı Kazım Arslan, Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Salih Karacabey, Kaymakamlar, Belediye Başkanları, STK Temsilcileri, Meslek Odaları Temsilcileri, Ziraat Bankası Temsilcileri, tarım ve hayvancılıkla bağlantılı kurum ve kuruluş temsilcileri katıldı. Valilik Toplantı Salonunda gerçekleştirilen toplantıda, TMO Yerköy Şube Müdürü Yaşar Demirtaş, Et ve Süt Kurumu Yozgat Kombinası Müdür Vekili Halil Saba, TKDK İl Koordinatörü Selim Türker, Tarım ve Orman İl Müdür Yardımcısı Özgür Memiş kurumlarının tarım ve hayvancılıkla alakalı yapmış olduğu çalışmalar hakkında sunum yaptı. TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı ve Yozgat Milletvekili Bekir Bozdağ başkanlığında değerlendirme komisyonu oluşturularak, katılımcılardan gelen tarım ve hayvancılıkla ilgili sorunlar dinlenerek değerlendirme yapıldı. Bozdağ, Yozgat’ta ne kadar tarım ve hayvancılıkla ilgili paydaş varsa hepsiyle bir araya geldiklerini söyledi. Sorun ve talepleri karşılıklı değerlendirmek için böyle bir toplantı yapıldığını belirten Bozdağ, “Bu günkü toplantımızda her açıdan Yozgat’ın tarım ve hayvancılığını konuşabileceğiz. Burada çıkan tüm sonuçların biz yakın takipçisi olacağız. Burada çözebildiğimizi burada, Ankara’da çözülmesi gereken bir konu varsa da Ankara’da çözümünü takip etmek bizim vazifemiz” dedi.

