KIRSALA MALi DESTEK

YOZGAT il genelinde tarım sektörünün gelişmesine yönelik hazırlanan ve uygun yatırım programlarına mali destek sağlayan kısa adı TKDK olan Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu, 42 uygulama bölgesi il içerisinde vermiş olduğu mali destek ile hayata geçirilen projelerle ilk 5 il arasında yer aldı. Yozgat Valisi Kadir Çakır, kurumun 5’inci çağrı ilanına çıkması nedeniyle düzenlediği basın toplantısında, kurumun çalışmaları hakkında bilgiler de verdi. Vali Çakır, Yozgat İl Koordinatörlüğünün 42 il içinde ödenen hibe tutarı bakımından 5’inci sırada yer aldığını belirterek, verilen hibeleri ile bini aşkın yeni istihdam sağlandığını söyledi. Vali Çakır, bununla birlikte 108 traktör, 971 kovan için hibe desteği verildiğini bildirdi.

KIRSALDA ÜRETİM ARTTI

Yozgat valisi Kadir Çakır, ‘’Hayata geçirilen bu projelerle hayvan başına ortalama en az 25 kilo günlük süt üretim kapasitesine sahip 80 tesis faaliyete geçmiştir. Bu tesislerle Yozgat’ın günlük süt üretimi 200 ton artmıştır. Yozgat’ın Büyükbaş Hayvan Sayısı önemli oranda artmış ve her biri senelik 130 ton et üretim kapasitesine sahip 40 et üretim tesisi kurulmuştur. Kurulan işletmelerle yıllık beyaz et üretimi bin 100 tona ulaşmıştır. Et ve Süt Kurumu’nun Erzincan’da yer alan tek beyaz et kombinasının ihtiyacının yüzde 10’undan fazlasını Yozgat karşılamaktadır. Mevcut TKDK hibe destekleri ile yapılan projeler geleneksel algıları yıkarak, diğer yatırımcılara da örnek olmuş ve proje kültürünün il geneline yayılmasını sağlamıştır’’ dedi.

PROJE BAŞVURUSU

Yozgat Valisi Kadir Çakır, son çağrı ilanında proje başvuru sayısı bakımından Türkiye 3’ncüsü olan TKDK Yozgat İl Koordinatörlüğünün 59 kırsal kalkınma projesi ile sözleşme imzaladığını hatırlattı. Vali Çakır, ‘’Sözleşmesi imzalanan bu projelerin inşaat yapım aşamaları devam etmektedir. TKDK hibe desteği ile oluşturulan yatırımlar, Türkiye'nin tarımsal alanında daha sürdürülebilir yatırımlara sahip olması, kırsalda daha iyi şartlarda yaşama koşullarına fırsat vermesi ve refah düzeylerinin artırılmasını sağlamaktadır. Bu yatırımların ulusal ekonomiye katkı sağlaması ve sosyal kalkınmaya etki etmesi sebebiyle kırsal kalkınmaya en büyük katkıyı sağlayan kurumların başında TKDK gelmektedir’’ diye konuştu.

GÖÇÜ TERSİNE ÇEVİRECEK

Yozgat Valisi Kadir Çakır, TKDK’nın, Yozgat’ın özellikle kırsal kalkınmasında büyük bir paya sahip olduğunun altını çizerek, projelerinde kadınlara ve gençlere pozitif ayrımcılık yaparak, tersine göçün gerçekleşmesine katkıda bulunduğunu anlattı. Vali Çakır, ‘’Yeni çıkılan bu çağrı ilanında yatırımcılara yüzde 40 ile yüzde 70 arasında hibe desteği sağlanacaktır. Burada dikkat edilmesi gereken husus TKDK’nın desteklerini geri ödemesiz hibe olarak gerçekleştiriyor olmasıdır. Yatırımcıların bu hibe desteğinden faydalanabilmesi için projelerini TKDK Yozgat İl Koordinatörlüğüne sunmaları gerekmektedir. Girişimcilerimizin kırsal kalkınma desteklerinden daha etkin faydalanmalarını sağlamak amacıyla, üretici örgütleri ve meslek kuruluşları ile işbirliği protokolleri imzalanarak öncelikle küçük yatırımcılara IPARD kırsal kalkınma projelerini ücretsiz hazırlayabilme imkânı getirilmiştir’’ ifadelerini kullandı.

BAŞVURU TARİHLERİ

Yozgat valisi Kadir Çakır, tarımsal işletmelerin fiziki varlıklarına yönelik yatırımlarla ilgili başvuruların 8 Nisan 2019 tarihi saat 09:00’dan itibaren TKDK Yozgat İl Koordinatörlüğü’nde kabul edilmeye başlanılacağını, Online Proje Başvuru Sisteminin 14 Mayıs 2019 tarihinde saat 21:00’da kapatılacağını, başvuruların son teslim tarihinin ise 17 Mayıs 2019, saat 18:00 olduğunu bildirdi. Vali Çakır, tarım ve balıkçılık ürünlerinin işlenmesi ve pazarlanması ile ilgili fiziki varlıklara yönelik yatırımlar için başvuruların 8 Nisan 2019 tarihi saat 09:00’dan itibaren başlanılacağını, Online Proje Başvuru Sisteminin 21 Mayıs 2019 tarihi saat 21:00’da kapatılacağını, başvuruların son teslim tarihinin 24 Mayıs 2019, saat 18:00 olduğunu, belirtilen tarihlerden sonraki başvuruların kabul edilmeyeceğini sözlerine ekledi.

