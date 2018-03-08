Kırsala mali destek

Türker, ‘’Faydalanıcılara vermiş olduğumuz hibe destekleri sayesinde et ve süt üretim tesisleri belirgin şekilde artmış, Yozgat genelinde et ve süt üretiminde büyük artışlar meydana gelmiştir. Yozgat’ta hammadde artık bulunabilir ve işlenebilir seviyelere çıkmıştır’’ dedi.

Türker, bu altyapının tamamlanmasıyla, artık büyük projeler diye adlandırılan işleme tesislerinden de proje yapmak isteyen yatırımcıların başvuru yapmaya başladığını, ikinci çağrıda 103 tedbirinden başvuruda bulunan, AB standartlarına sahip 2 kesimhane projesiyle ilgili sözleşmelerin imzalandığını kaydetti. Türker, ‘’İki projenin toplam yatırım tutarı yaklaşık 9.5 milyon liradır. Kesimhanelerden biri Yozgat Merkezde diğeri Çekerek ilçemizde 2018 yılı içerisinde, inşaatları tamamlanıp faaliyete geçecektir. Gelecekte bu tesislerimiz işlenmiş et mamulleri de üretecektir. Yozgat’ın kendine ait olan markası ile pastırma, sucuk, köfte, döner, salam, sosis gibi üretimleri gerçekleştireceklerdir. Artan işletme sayımız ile birlikte üretim çeşitliliği de artacaktır. Ayrıca bu işletmelerin faaliyete geçmesi ile birlikte teknik personel ve işçi istihdamı da artacaktır’’ diye konuştu.

Türker, başvuru sahiplerinden şuan devam eden üçüncü çağrı ilanı için ellerini çabuk tutmalarını, bir an önce iletişime geçmelerini beklediklerini kaydetti. Türker, ‘’İncelemekte olduğumuz projelerle birlikte proje sayımızın daha da artacağını ümit ediyoruz. Bu yatırımların Yozgat ilimize, ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.