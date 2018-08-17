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Çiftçiye Bayram avansı

KAYSERİ Şeker’in sözleşmeli pancar ekimi yapan çiftçisine 11.5 Milyon LİRA Kurban Bayram avansı ödendi.

Çiftçiye Bayram avansı

KAYSERİ Şeker’in sözleşmeli pancar ekimi yapan çiftçisine 11.5 Milyon LİRA Kurban Bayram avansı ödendi.

17 Ağustos 2018 Cuma 07:00
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Çiftçiye Bayram avansı

64’Üncü kampanya döneminde 514 bin dekar arazide pancar ekimi yaptırıldı. Ton başına 5 lira olmak üzere yaklaşık 9 bin 146 çiftçiye 11.5 Milyon lira ödeme yapıldı. Kayseri Şeker ile Sivas, Kayseri, Yozgat ve Nevşehir illerinde sözleşmeli pancar ekimi yapan çiftçilere, pancar tohumları toprakla buluştuktan fabrikaya teslim edilinceye kadar geçen süre içerisinde, çeşitli isimler altında avans ödemelerinin düzenli ve gününde

Yapıldığı hatırlatıldı. Kayseri Şeker’e bağlı Boğazlıyan, Çandır, Yenifakılı, Yenipazar, Kayseri Merkez, Bünyan, Develi, Sarıoğlan, Yeşilhisar, Pınarbaşı, Gemerek, Şarkışla bölgelerindeki çiftçiler, Kurban Bayramı avansının ton başına 5 lira olarak verilmesinden dolayı memnuniyetlerini dile getirdi. Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, ülkemize yoğun saldırıların olduğu ortamda, bu ödemelerin çok anlamlı olduğunun altını çizdi. Akay, ‘’Türk çiftçisi her zaman Devletinin, Hükümetin yanında gücünü ortaya koyuyor. Biz de çiftçilerimizin ekonomik sorunlar karşısında moralini en yüksek seviyede tutmak için bütün gücümüzle onlara destek sağlamaya çalışıyoruz. Bu moral motivasyonla üretimi en başarılı bir şekilde gerçekleştirerek Devletimize katkı sağlıyoruz. Kurban Bayramı öncesi bu ödemeleri yaparak çiftçimizin ihtiyaçlarının karşılanmasına katkı sağladığımız gibi, Bayramın da ağız tadı ile yaşanmasına katkı sağlamaya çalışıyoruz’’ dedi.

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