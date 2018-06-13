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ÇiFTÇiYE BAYRAM AVANSI

KAYSERİ Şeker’in sözleşmeli pancar ekimi yapan çiftçisine çapa avansı ile birlikte Ramazan Bayram avansı olmak üzere 50 Milyon lira ödeme yapıldı.

ÇiFTÇiYE BAYRAM AVANSI

KAYSERİ Şeker’in sözleşmeli pancar ekimi yapan çiftçisine çapa avansı ile birlikte Ramazan Bayram avansı olmak üzere 50 Milyon lira ödeme yapıldı.

13 Haziran 2018 Çarşamba 07:00
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ÇiFTÇiYE BAYRAM AVANSI

64’ncü kampanya döneminde Kayseri Şeker tarafından, Pancar çiftçisine ton başına 19 lira çapa avansı, ton başına 3 lira da Ramazan Bayram avansı olmak üzere yaklaşık 10 bin çiftçiye toplamda 50 Milyon lira avans dağıtımı yapıldı. Kayseri Şeker, Sivas, Kayseri ,Yozgat ve Nevşehir illerinde sözleşmeli pancar ekimi yapan 10 bin çiftçiye, pancar tohumları toprakla buluştuktan fabrikaya teslim edilinceye kadar geçen süre içerisinde, gübre avansı, Tohum Avansı, Çapa Avansı, Sulama Avansı, Ramazan Bayramı avansı, Kurban Bayramı Avansı, Söküm Avansı, Mazot avansı, Ekim ve ilaç avansı adı altında düzenli ve gününde yapılan ödemeler pancar tarımına ilgiyi artırıyor. Kayseri Şeker’e bağlı Boğazlıyan, Çandır, Yenifakılı, Yenipazar, Kayseri Merkez, Bünyan, Develi, Sarıoğlan, Yeşilhisar, Pınarbaşı, Gemerek, Şarkışla bölgelerindeki çiftçiler, Çapa Avansının Ramazan Bayram avansı ile birleştirilerek verilmesinden dolayı duydukları memnuniyeti dile getirdiler. Kayseri pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, 2018-2019 Kampanya döneminde Kayseri Şeker’in bünyesine 569 Milyon lira bedel ile katılan Turhal Şeker Fabrikasının bedelinin yüzde otuzuna tekabül eden 170 Milyon liranın peşin olarak ödenmesi ve yeni yatırımlara hız kesmeden devam edilmesine rağmen, Ramazan Bayramı öncesinde belirlenen bayram avansı ile Çapanın yapıldığı dönemde pancar tarlalarında çalışan işçilerin alın terinin kurumadan ücretlerinin ödenmesi için verilen çapa avansının birlikte ödenmesine büyük özen gösteriyoruz. Bu dönemdeki ödemeler çiftçimiz için bir can suyu niteliği taşıyor. Bizim asıl hedefimiz çiftçimizi namerde değil merde dahi muhtaç etmemektir dedi.
 

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