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Rövanşı bırakmak istemiyor

YOZGAT İkinci Amatör Küme Futbol Lig’inde son haftasında B grubu takımlarından Yozgat Belediyespor lider Tuzkayaspor’u yenerek zirvenin ortağı olmayı amaçlıyor.

Rövanşı bırakmak istemiyor

YOZGAT İkinci Amatör Küme Futbol Lig’inde son haftasında B grubu takımlarından Yozgat Belediyespor lider Tuzkayaspor’u yenerek zirvenin ortağı olmayı amaçlıyor.

04 Mayıs 2018 Cuma 07:00
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Rövanşı bırakmak istemiyor

Yozgat Belediyespor Kulüp Başkanı Lütvi Kara, ligin ilk yarısında yendikleri lider Tuzkayaspor’a rövanşı vermek istemediklerini söyledi. Ligin güçlü ekiplerinden Tuzkayaspor’u yenerek son haftada zirvenin ortağı olmayı amaçladıklarını dile getiren Kara, ‘’İkinci Amatör Küme Futbol Lig’inin en zor grubunda mücadele ediyoruz. Ancak ligin son haftası gelmesine karşılık şampiyonluk yarışımızı halen sürdürüyoruz. Hafta sonu Tuzkayaspor ile oynayacağımız müsabakayı kazanmamız durumunda rakibimiz ile puanımızı aynı yapacağız. Bu da Tuzkayaspor ile ikinci bir şampiyonluk müsabakası oynayacağımız anlamına gelir. Biz takım olarak Tuzakayspor maçına çok iyi hazırlandık. Rakibimiz güçlü ama biz onları ligin ilk yarısında nasıl yendiysek şimdi de yenebilecek güce sahibiz. Bu nedenle Yozgat Belediyespor olarak Tukzayaspor müsabakasına çık iyi hazırlandık ve hafta sonu zirvenin ortağı olacağımıza inanıyorum’’ dedi. 
 

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