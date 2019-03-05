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Seçim Bürosu açıldı

YERKÖY ilçesinde MHP Seçim İletişim Merkezi törele açıldı. Haşim Kılıç Mahallesi Talatpaşa Caddesi'nde düzenlenen seçim iletişim merkezi açılışına MHP Yozgat Milletvekili İbrahim Ethem Sedef de katıldı.

Seçim Bürosu açıldı

YERKÖY ilçesinde MHP Seçim İletişim Merkezi törele açıldı. Haşim Kılıç Mahallesi Talatpaşa Caddesi'nde düzenlenen seçim iletişim merkezi açılışına MHP Yozgat Milletvekili İbrahim Ethem Sedef de katıldı.

05 Mart 2019 Salı 00:00
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Seçim Bürosu açıldı

Sedef, MHP Yerköy Belediye Başkan adayı Abdullah Altındaş'ın seçim irtibat bürosunu açtıklarını belirterek, "31 Mart akşamında Yerköy Belediyesinde MHP bayrağını dalgalandıracağımızdan eminiz. Allah'ın izni ve bütün teşkilatlarımızın gayretli çalışması ile sadece Yerköy'de değil bütün ilçelerimizde 3 hilali dalgalandıracağız. Buna yürekten inanıyorum. Bu vesileyle seçim irtibat büromuzun Yerköy’ümüze ve Yozgat’ımıza hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum" dedi. 
Açılışa, MHP Yerköy Belediye Başkan Adayı Abdullah Altındaş, parti yönetimi ve çok sayıda vatandaş katıldı.
 

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