Seçim Bürosu açıldı

Sedef, MHP Yerköy Belediye Başkan adayı Abdullah Altındaş'ın seçim irtibat bürosunu açtıklarını belirterek, "31 Mart akşamında Yerköy Belediyesinde MHP bayrağını dalgalandıracağımızdan eminiz. Allah'ın izni ve bütün teşkilatlarımızın gayretli çalışması ile sadece Yerköy'de değil bütün ilçelerimizde 3 hilali dalgalandıracağız. Buna yürekten inanıyorum. Bu vesileyle seçim irtibat büromuzun Yerköy’ümüze ve Yozgat’ımıza hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum" dedi.

Açılışa, MHP Yerköy Belediye Başkan Adayı Abdullah Altındaş, parti yönetimi ve çok sayıda vatandaş katıldı.

