Yozgat tanıtıldı

Türkücü Kürşat’ın sunumu ile Gündüz Gece programında Yozgat ilinin tarihi, turistik ve diğer saklı kalmış güzellikleri ekrana getirildi. Türkiye’yi karış karış gezerek ekranlarda izleyiciyle buluşturan Türkücü Kürşat, bu hafta Yozgat iline gelerek, misafirimiz oldu.

Programda İleri Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Seyfi Çelikkaya da Yozgat ilinin tarihi ve özellikleri hakkında, sunucu Kürşat’a önemli bilgiler aktardı. Programda il merkezinin yanı sıra ilçelerimiz de ele alındı. Tarihi Roma Hamamı, Kazankaya Kanyonu ve saklı kalmış güzelliklerimiz Kanal 7 ekranlarında tüm vatandaşların seyrine sunuldu.

