Gün sayıyor

Köseoğlu Mahallesi’nde bulunan ve vasat bir haldeyken Yozgat Belediyesi tarafından restorasyonu yaptırılan tarihi yapı, önümüzdeki günlerde hizmet vermeye başlayacak. Belediye tarafından kapsamlı restorasyon çalışmasıyla yeniden şehir hayatına kazandırılan konakta iç tefrişat çalışmaları sürüyor. Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan, konağın iç tefrişatının tamamlanmasıyla birlikte açılışının yapılacağını belirtti. Kayyumzade Konağı’nın iç tefrişatının tamamıyla Yozgat kültürü ve mimarisine uygun olacağını ifade eden Başkan Arslan, “Kullanılan tüm eşya ve araç gereçler Yozgat’a ait olacak. Konağımız her şeyiyle Yozgat’ı anlatacak. Nostaljik tefrişat değil, tarihe uygun tefrişat yapılıyor” dedi.

Öte yandan Kayyumzade Konağı’nın bahçesine şuursuzca atılan çöpler ve ortaya çıkan çirkin görüntü ise birçok Yozgatlı vatandaşın tepkisini çekti. Yozgatlı vatandaşlar konağın bahçesinin çöplük gibi kullanılmasını tarihe ve kültüre büyük saygısızlık olarak görüp, kınadıklarını ifade ederken belediye ekipleri bahçeyi yeniden temizledi.

