Yaşlılarla el ele projesi

Kaymakamlık tarafından, Sivil Toplum Kuruluşları ile işbirliği yaparak hazırladığı ‘Yaşlılarla El Ele’ projesinin temeli, yapılan toplantı sonrası atıldı. Proje kapsamında, kimsesiz yaşlı vatandaşlara temizlik, yiyecek, hastane gibi hayati ihtiyaçlarının karşılanması doğrultusunda yardım eli uzatılacak. Hem Kaymakamlık hem de Sivil Toplum Temsilcileri belirlenen ailelere yardım hususunda ortak bir çalışma yürütecek.