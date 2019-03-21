Şehit ailelerine ziyaret

Kaymakam Kılınç, İlçe Jandarma Komutanı J. Yzb. Alaettin Aksal, İlçe Emniyet Müdürü V. Komiser Yardımcısı Osman Duran, İlçe Müftüsü Abdullah Aksoy ile birlikte Şehit Lv. Er Osman Arı’nın babası Mustafa Arı ve Şehit Polis Memuru Savaş Akyol’un amcası Cahit Akyol'u evlerinde ziyaret etti. Kaymakam Kılınç, ziyaretlerinde Şehit Aileleri ile sohbet ederek dilek, sıkıntılarını dinledi.