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Şehit ailelerine ziyaret

ŞEFAATLİ ilçesinde Kaymakam Deniz Kılınç, ilçe merkezi ve köylerinde ikamet eden şehit yakınları ile gazilere yönelik ziyaretlerini sürdürüyor.

Şehit ailelerine ziyaret

ŞEFAATLİ ilçesinde Kaymakam Deniz Kılınç, ilçe merkezi ve köylerinde ikamet eden şehit yakınları ile gazilere yönelik ziyaretlerini sürdürüyor.

21 Mart 2019 Perşembe 00:00
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Şehit ailelerine ziyaret

Kaymakam Kılınç, İlçe Jandarma Komutanı J. Yzb. Alaettin Aksal, İlçe Emniyet Müdürü V. Komiser Yardımcısı Osman Duran, İlçe Müftüsü Abdullah Aksoy ile birlikte Şehit Lv. Er Osman Arı’nın babası Mustafa Arı ve Şehit Polis Memuru Savaş Akyol’un amcası Cahit Akyol'u evlerinde ziyaret etti.  Kaymakam Kılınç, ziyaretlerinde Şehit Aileleri ile sohbet ederek dilek, sıkıntılarını dinledi. 

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