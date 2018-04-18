Saha çalışmaları başladı

Belediye tarafından yapımına başlanılan, toplam 7 bin 700 metrekare alan üzerine inşa edilen yeni terminal binasının saha ve çevre düzenleme çalışmalarına start verildi. Belediye Başkanı Ömer Açıkel, yürütülen çalışmaları yerinde inceledi. Başkan Ömer Açıkel, 6 adet bilet gişesi, 6 adet otobüs peronu, minibüs peronları, otopark, market, lokanta ve berber gibi sosyal donatılara da sahip terminal projesini kısa sürede tamamlayarak, ilçe halkının hizmetine sunacaklarını belirtti. Başkan Ömer Açıkel, havaların da ısınmasıyla birlikte, ilçedeki proje çalışmalarının hızlanacağını aktardı.