Kuraklık Uyarısı

Şefaatli Kaymakamı Yücel Erdem başkanlığında gerçekleştirilen toplantı, DSİ tarafından organize edildi. Şefaatli Belediye Başkanı Zeki Bozkurt ile bölge çiftçileri, İlçe Gıda Tarım Hayvancılık Müdürlüğü yetkilileri, Paşaköy Sulama Birliği temsilcileri ile DSİ yöneticileri katıldı. Sulama ve Kuraklık konusunda çiftçilerin bilinçlendirilmesi amacıyla yapılan toplantıda, çeşitli uyarılar da yapıldı. Yurt genelinde önceki yıllara oranda daha az yağışın olduğuna dikkat çekilerek, baraj ve göletlerde kullanılabilir su miktarının geçen yıldan yüzde 10 daha az olduğunun altı çizildi.

Bu nedenle, su tüketimi fazla bitkilerin ekim alanında sınırlama yapılacak şekilde genel sulama planlamasının hazırlanması gerektiği, fazla ekim yapılmasının engellenmesi istendi. Tasarruflu su kullanma amacı ile kapalı sistem sulama, yağmurlama ve damlama sulama yöntemlerinin tercih edilmesinin zorunlu hale geldiğine vurgu yapılarak, ‘Depolama tesisinden sulama yapılmasına, şebeke dışı sulamalara kesinlikle izin verilmemelidir. Su iletim ve uygulama kayıplarının azaltılması için gerekli bakım-onarım ve temizlik çalışmaları zamanında yapılmalıdır. Sulama önceliği, Meyve bahçesi, çok yıllık bitkiler gibi sabit tesislere verilmeli, gece sulamaları teşvik edilmelidir. Su dağıtım işinin planlı su dağıtımı yapılarak adil, verimli bir şekilde yürütülmesi için teknik personel çalıştırılmalı, su dağıtımı

takip edilmelidir. Sulama şebekesinin kontrolü, sulamayı yöneten kurumlarca disiplinli bir şekilde yapılmalı, boşa akacak sulama suyu ve kaçaklar önlenmelidir’ denildi.