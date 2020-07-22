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Yöresel yiyecekler Aydıncıktan

Aydıncık ilçesindeki Kültür Evi, normalleşme süreciyle birlikte yöresel yiyecekleriyle konuklarını ağırlamaya yeniden başladı.

22 Temmuz 2020 Çarşamba 00:32
Yöresel yiyecekler Aydıncıktan

AYDINCIK Belediyesi tarafından restore ettirilerek ‘Kültür Evi’ olarak hizmete sunulan tarihi yapı, yeniden konuklarını ağırlamaya başladı. Korona virüs tedbirleri kapsamında kapanan Kültür Evi, normalleşme süreciyle birlikte yeniden açıldı. Yöreye özgü Gözleme ve Keteler, Aydıncık Kadın Girişimi Kooperatifi üyeleri tarafından hazırlanıp, konuklara ikram ediliyor. Kültür Evi bünyesinde, yöreye özgü gıda maddeleri ile birlikte ilçenin nostaljik eserleri, kadınlar tarafından işlenen yarı değerli taşlardan yapılan hazırlanan takılarda sergilenip, satışa sunuluyor. 

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Yöresel Yiyecekler Aydıncıktan
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