Yaylada bir araya geldiler

Yapmış olduğu halk buluşmaları ile adından sıkça söz ettiren Başkan Ünal, bu sefer yaylada vatandaşlar ile bir araya geldi. Çat Kapı hane ziyaretlerinin ardından mahalle ziyaretleriyle de vatandaşlarla bir araya gelen Ünal, yaylaya çıkarak vatandaşlarla sohbet etti. Vatandaşların istek ve taleplerini dinleyen Ünal, “Vatandaşlarımızın istekleri bizler için oldukça önemlidir. Bu kapsamda bulduğumuz her fırsatta vatandaşlarımız ile bir araya geliyoruz. Onların önerileri ve istekleri ile çalışmalarımıza yön veriyoruz. Kasabamız hepimizin hep birlikte güzelleştireceğiz” dedi.

•Haber Merkezi•