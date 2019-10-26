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Vali Çakır, Muhtarları dinledi

AKDAĞMADENİ İlçesine bağlı köylerin, ilçe merkezindeki eksikliklerin tespit edilip, çözüme kavuşturulması amacıyla düzenlenen muhtarlar toplantısı Yozgat Valisi Kadir Çakır başkanlığında belediye konferans salonunda gerçekleştirildi.

Vali Çakır, Muhtarları dinledi

AKDAĞMADENİ İlçesine bağlı köylerin, ilçe merkezindeki eksikliklerin tespit edilip, çözüme kavuşturulması amacıyla düzenlenen muhtarlar toplantısı Yozgat Valisi Kadir Çakır başkanlığında belediye konferans salonunda gerçekleştirildi.

26 Ekim 2019 Cumartesi 00:00
Vali Çakır, Muhtarları dinledi

Toplantıda, Vali Çakır ile birlikte Kaymakam Murat Kaplay, Belediye Başkanı Nezih Yalçın da hazır bulundu. Köy ve mahalle muhtarlarının katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda, il kurum müdürleri ve ilçe müdürleri de iletilen sorunları not aldı.  Muhtarlar, toplantıda sorumluluk alanlarındaki sorun ve taleplerini iletti. Vali Çakır, sorun ve taleplerin bir an önce çözüme kavuşturulması için ilgili kurum müdürlerine talimat verdi. Vali Kadir Çakır, toplantı sonrası ilçede yapımı devam eden, İlçe Jandarma Komutanlığı Hizmet Binası inşaatında incelemelerde bulunarak, yüklenici firma yetkililerinden ve İl Jandarma Alay Komutanı Albay Bilgihan Yeşilyurt’tan bilgi aldı.

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