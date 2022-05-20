Vakıf kuruldu

Yapmış oldukları çalışmalar ve faaliyetler ile adından sıkça söz ettiren İYF bir ilke daha imza atmanın gururunu yaşıyor. Yozgat Vakfının en kısa sürede tüm Türkiye ve Avrupa’da örgütlenerek coşkulu bir kuruluş buluşması ile hizmete başlayacağının altını çizen Yozgat Vakfı Kurucu Başkanı Ahmet Yılmaz, Bir çok ismin mütevelli heyetine dahil edileceği büyük Yozgat Vakfının kurulduğunu ifade etti. İYF olarak hep ilklere imza attığını belirten Başkan Yılmaz, “Sadece bulunduğumuz faaliyet bölgesi olan İstanbul’da değil hem Türkiye hem Avrupa da örgütlü ve organize bir şekilde çalışıyoruz. Bu kapsamda eğitim, spor, sanat, kültür, sosyal yardımlar, işadamlarının örgütlenmesi, ticari faaliyetlerin artırılması, Yozgat’a yatırım ve istihdam konusundaki bu güne kadar verdiği başarılı çalışmaların ardından İYF olarak bir ilke daha imza atarak Yozgat Vakfını kurduk. Vakıf Bünyesinde Yozgat Öğrenci Yurdu, Kültür Merkezi işletmesi olacağı gibi üniversite bursları, sportif faaliyet destekleri, işadamları örgütlenmesi ve daha bir çok alanda Yozgat Vakfı tarafından oluşturulacak. Başta İstanbul olmak üzere geniş tabanlı olacak vakıf Ankara, Yozgat, Kayseri, Bursa, İzmir, Trakya ve diğer iller ayrıca, Almanya, Fransa, Hollanda, Avusturya ve tüm Yozgatlıların yaşadığı işadamlarımızın olacağı, ilçelerimizin temsil edileceği, üst düzey bürokratlarımız, Devlet Adamlarımızın da mütevelli heyetine dahil edileceği büyük Yozgat Vakfı kurulmuştur. En kısa sürede tüm Türkiye ve Avrupa’da örgütlenerek coşkulu bir kuruluş buluşması ile hizmete başlayacaktır. Yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatıdır. Memleketimize hayırlı olsun” dedi.

Haber Merkezi