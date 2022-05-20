Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Video Haber Güncel Siyaset Ekonomi Tarım Gündem Eğitim Sağlık Spor İlçeler İlan ve Duyuru Kültür - Sanat Yaşam Güncel Yaşam Mutlu Günlerimiz
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO

Vakıf kuruldu

İstanbul Yozgatlılar Federasyonu (İYF), bir ilke daha imza atarak Yozgat Vakfını kurdu.

20 Mayıs 2022 Cuma 00:00
Vakıf kuruldu

Yapmış oldukları çalışmalar ve faaliyetler ile adından sıkça söz ettiren İYF bir ilke daha imza atmanın gururunu yaşıyor. Yozgat Vakfının en kısa sürede tüm Türkiye ve Avrupa’da örgütlenerek coşkulu bir kuruluş buluşması ile hizmete başlayacağının altını çizen Yozgat Vakfı Kurucu Başkanı Ahmet Yılmaz, Bir çok ismin mütevelli heyetine dahil edileceği büyük Yozgat Vakfının kurulduğunu ifade etti. İYF olarak hep ilklere imza attığını belirten Başkan Yılmaz, “Sadece bulunduğumuz faaliyet bölgesi olan İstanbul’da değil hem Türkiye hem Avrupa da örgütlü ve organize bir şekilde çalışıyoruz. Bu kapsamda eğitim, spor, sanat, kültür, sosyal yardımlar, işadamlarının örgütlenmesi, ticari faaliyetlerin artırılması, Yozgat’a yatırım ve istihdam konusundaki bu güne kadar verdiği başarılı çalışmaların ardından İYF olarak bir ilke daha imza atarak Yozgat Vakfını kurduk. Vakıf Bünyesinde Yozgat Öğrenci Yurdu, Kültür Merkezi işletmesi olacağı gibi üniversite bursları, sportif faaliyet destekleri, işadamları örgütlenmesi ve daha bir çok alanda Yozgat Vakfı tarafından oluşturulacak. Başta İstanbul olmak üzere geniş tabanlı olacak vakıf Ankara, Yozgat, Kayseri, Bursa, İzmir, Trakya ve diğer iller ayrıca, Almanya, Fransa, Hollanda, Avusturya ve tüm Yozgatlıların yaşadığı işadamlarımızın olacağı, ilçelerimizin temsil edileceği, üst düzey bürokratlarımız, Devlet Adamlarımızın da mütevelli heyetine dahil edileceği büyük Yozgat Vakfı kurulmuştur. En kısa sürede tüm Türkiye ve Avrupa’da örgütlenerek coşkulu bir kuruluş buluşması ile hizmete başlayacaktır. Yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatıdır. Memleketimize hayırlı olsun” dedi. 
Haber Merkezi

Anahtar Kelimeler:
Vakıf Kuruldu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Polat ve Köse’den ziyaret
Polat ve Köse’den ziyaret
Kadıpınarı’nda çevre düzenlemesi
Kadıpınarı’nda çevre düzenlemesi
Kadın istihdamına destek
Kadın istihdamına destek
Çalışmalara devam
Çalışmalara devam
Konferans düzenlendi
Konferans düzenlendi
Emanete sahip çıktılar
Emanete sahip çıktılar
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağı Nohutlu Mahallesi Sinema Sokak Şükrü Tonoz Apt. No:10/5 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 24 94

    AKZ Ajans | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm hakları saklıdır. Hiçbir suretle bilgiler kopyalanamaz ve kullanılamaz!

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim