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Uzun, Saraykent’te

Yozgat’ın Saraykent Kaymakamı Ali Açıkgöz ve Belediye Başkanı Ahmet Öçal’ın davetleri üzerine Araştırmacı Yazar Abdurrahman Uzun Saraykent’e geliyor.

11 Mayıs 2022 Çarşamba 00:46
Uzun, Saraykent’te

17 Mayıs Salı günü saat 14.00’da, Öcallar toplantı ve düğün salonunda Uzun, Saraykent halkı ile buluşacak.
Abdurrahman Uzun kimdir?
16 Mayıs 1981'de Rize Merkeze bağlı Kendirli beldesinde dünyaya geldi. İlkokulu Rize'de, Orta ve Lise eğitimini İstanbul İmam-Hatip Lisesinde tamamladı. İstanbul Üniversitesi Sahne Sanatlarının ardından Beykent Üniversitesi Sinema ve Televizyon bölümünden mezun oldu. Ortaokul yıllarında Fatih, Karagümrükte bulunan Feza Kültür Sanat Merkezinde Usta Oyuncu, Yönetmen Hasan Nail Canat'dan tiyatro eğitimleri alan Uzun, 1999 yılından itibaren profesyonel oyunculuk ve program sunuculuğu yapmaya başladı. 2002 yılında Birikim Eğitim Kurumlarının lise bölümünde drama öğretmenliğine başlayıp 2003-2005 yılları arasında Bağcılar Belediyesinde tiyatro öğretmenliğine devam etti. Bu süreçte yönetmenliğini yaptığı 4 oyun sahneleyen Uzun, 2004-2006 yılları arasında Yönetmen Mesut Uçakan yayında yapım koordinatları olarak 3 tanıtım filmi ve 1 sinema filmi projesi gerçekleştirdi. 2007 yılında yerel formatla yayın yapan Mavi Karadeniz Tv'de 'Dalga Dalga Karadeniz' isimli programın 7 yıl yapımını ve sunumunu sürdürdü. Akabinde 2 yıl Mavi Karadeniz Tv'nin Genel Yayın Yönetmenliğini üstlenen Abdurrahman Uzun, yurtiçi ve yurtdışında da birçok toplantı, şenlik, kongre gibi programların sunumlarını gerçekleştirdi. 2014 yılında Patika Ajans Reklam Tanıtım ve Organizasyon firması olarak kendi işini kuran ve devamında 2017 yılının başında Ajans, Organizasyon, Haber Merkezi ve WebTv bölümlerini Uzer Medya Limited Şirketi çatısı altında toplayan Uzun, çeşitli gazete, dergi ve bloglarda makaleler yazmaktadır. Yazıları, programları ve son dönemde ses getiren videoları ile milyonlara ulaşan Abdurrahman Uzun evli ve bir erkek çocuk babasıdır. 
 

Son Güncelleme: 10.05.2022 17:47
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