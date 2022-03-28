Ulaşım hizmetleri başlıyor

Bu yıl Yozgat'ın yoğun kar yağışı ile geçen bir kış mevsimi yaşadığını dile getiren Köse, ‘’Yağışlarla birlikte ekiplerimiz de karla mücadele çalışmasını yoğun bir şekilde sürdürdü. Kar küreme ve tuzlama çalışmalarından dolayı bazı yollarımız bozuldu. Havaların ısınmasıyla bozulan yollarımızda yenileme çalışması başlayacak’’ dedi.

Göreve geldikleri günden itibaren yeni yollarla ulaşımı rahatlattıklarını ifade eden Köse, ‘’Yurt Caddesi'nde yol genişletme ve bağlantı yollarda çalışma başlatacağız. Bu cadde şehrimize alternatif bir yol olacak. 20 metre genişliğindeki yol, Et ve Süt Kurumu kavşağından başlayacak, Kentpark ve Şehir Hastanesine kadar ulaşacak. Yol çalışması için belediye meclisimiz karar aldı, bütçesi ayrıldı. Genişlemeden dolayı yol kenarlarında bazı noktalarda mülkiyet sorunu çıkıyor. Bu sorunu da vatandaşlarımızla görüşerek çözüyoruz. İnşaat mevsiminin başlamasıyla bu yolumuzda da çalışma başlayacak’’ diye konuştu.