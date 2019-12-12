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Tüketici olduk

DSP Yozgat İl Başkanı Nevzat Uçar, Yozgat’ta üretimin yok olduğunu, üretim olmadığı için Yozgat insanının sürekli tüketim içerisinde olduğunu söyledi.

Tüketici olduk

DSP Yozgat İl Başkanı Nevzat Uçar, Yozgat’ta üretimin yok olduğunu, üretim olmadığı için Yozgat insanının sürekli tüketim içerisinde olduğunu söyledi.

12 Aralık 2019 Perşembe 04:04
Tüketici olduk

Uçar, ‘’Büyük bir kısmı vergi, SGK, banka borçlarından dolayı sicili bozulan esnafımız, deyim yerindeyse kan ağlamakta. Kredi faizlerinin düşmesi veya devlet desteklerinden yararlanabilmek için bankacılık siciline bakılıyor. Haliyle ciddi sayıda işletmemizin kredi sicili bozuk olduğu için bu desteklerden yararlanamıyor. Bazıları üretim odaklı, bazıları ise ülkeye katma değer sağlayan bu işletmeler kapanma veya küçülme yoluna giderken, istihdamları da haliyle azalmaktadır. Acilen yeni bir ekonomik politika geliştirilip uygulamaya geçilmelidir’’ dedi. DSP İl Başkanı Uçar, belirli bir hizmet gününü doldurmuş yaşı bekleyen vatandaşlar için yaşa bakılmamasını, bulunduğu kuruma, ülkeye katkısına bakılması gerektiğini kaydetti. Uçar, yerelde üretim yapılması gerektiğinin altını çizdi. Uçar, ‘’Yerel yöneticiler üretimi destekleyici birliktelikler oluşturmalıdır. Üretim için uzun vadeli planlar ile Yozgat’ı kalkındıracak projeler üretilmelidir. Biz DSP Yozgat İl Başkanlığı olarak öncelikle yerel ardından ülkemizi kalkındıracak her projenin destekçisi olacağımızı belirtmek isterim. Hiçbir ayrım yapmadan, birliktelikler arasında yer alırız. İşletmecilerimizin derdini dinleyip çözüm üretmek için elimizden geleni yapmaya hazırız’’ diye konuştu. 

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