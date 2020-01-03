Toprağa verildi

Ankara'da yeni yılın ilk saatlerinde meydana gelen apartman yangınında yaşamını yitiren 4 kişiden biri olan hemşehrimiz Rahmi Yozgat, yangının çıktığı dairedeki gençlere yardım etmek isterken ateş çemberi içerisinde kaldığı belirlendi. Evde inceleme yapan ekipler, yangının elektrik sobasından çıkmış olabileceği ihtimali üzerinde duruyor. Yanan evde bulunan bir gencin pencereye çıkarak ‘Arkadaşlarım öldü, kurtarın beni’ diye bağırması üzerine binanın üst katında oturan hemşehrimiz Rahmi Yozgat'ın aşağı inerek yardım çağrısında bulunan genci kurtarmaya çalıştığı belirtildi. Yozgat'ın alevler içindeki daireye girmeye çalıştığı sırada yoğun dumandan etkilenip yere düştüğü, sürünerek dışarı çıkmaya çalıştığı sırada kapının yanında hayatını kaybettiği bildirildi. Hemşehrimiz Rahmi Yozgat, dün öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Mamak Ortaköy Mezarlığına defnedildi. Cenaze törenine, Yozgat ve Cankurtaran'ın yakınlarının yanı sıra TBMM Başkanvekili Levent Gök, Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, CHP Yozgat Milletvekili Ali Keven, MHP Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz ile MHP Genel Sekreter Yardımcısı Fatih Çetinkaya katıldı.



