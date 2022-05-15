Toplu iş sözleşmesi imzalandı

Hizmet İş Sendikası Yozgat Şubesi ile Özükavak Belediye Başkanlığı Personel Limited Şirketi arasında 1 yıllık toplu iş sözleşmesi imzalandığı bildirildi. Toplu iş sözleşmesi kapmasında gerçekleştirilen ücret zammı sosyal haklar hariç sendika üyesi işçilerin ücretlerine yüze 20 zam yapıldı. Özükavak Belediye Başkanı Oğuz Ünal’a, toplu-İş sözleşesinin imzalanmasında emeği geçenlere teşekkür etti. Hizmet İş Sendikası Yozgat Şube Başkanı Ferman Zararsız ‘’İmzalanan toplu iş sözleşmesi Özükavak Belediyesine, sendikamıza ve sendikamız üyesi emekçi kardeşlerimize hayırlı olsun’’ dedi. •Haber Merkezi•