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TERMAL KAYNAKTA KiRLiLiK

Yozgat İl Özel İdaresi tarafından bir kuyuda toplanıp, iki ayrı işletmeye verilen sıcak suda meydana gelen kirlilik ile ilgili şikayetler değerlendirildi. Yozgat İl Genel Meclisi tarafından hazırlanan rapor, sorunun çözümlenmesine yönelik gerekli çalışmaların yapılması amacıyla ilgili kurumlara gönderildi.

28 Eylül 2021 Salı 00:31
TERMAL KAYNAKTA KiRLiLiK

Yozgat’ın Sarıkaya ilçe merkezinde, tarihi Roma Hamamı kalıntılarının da bulunduğu termal tesislerin sıcak su ihtiyacını karşılayan kuyulardan çıkartılıp, depolanarak, kullanım için verilmesi sonucunda oluşan sudaki kirlilik Meclis tarafından araştırıldı. Jeotermal kaynakları ile kullanım için verilen işletmelerde yapılan inceleme sonrasında hazırlanan rapor, gerekli iyileştirilmenin yapılması amacıyla ilgili kurumlara gönderildi. Yozgat İl Genel Meclisi Jeotermal ve Su Kaynakları Komisyonu, Yozgat İl Özel İdaresi tarafından tahsisi yapılan sıcak suyu kullanan iki işletmenin şikayetleri üzerine Sarıkaya ilçesinde incelemelerde bulundu. Hazırlanan raporda, Sarıkaya ilçesinde bulunan kaplıcalara verilen sıcak suyun depoda toplandığı, akabinde kaplıcalara verilen sıcak suyun derecesi ve renginde değişiklik olduğu yönünde şikayetlerin bulunduğu hatırlatıldı. Yozgat İl Özel İdaresine ait, aktif olarak çalışan SK6 ve Uyuz hamamı ismiyle tabir edilen jeotermal kaynaklardan temin edilen suyun tahsisli kısmının iki işletmede kullandırıldığı aktarıldı. Kaplıca ve otel işletmecileri tarafından kullanılan sıcak suyun fiziksel özellikleri, rengi ve derecesi hakkında şikâyetleri incelemek üzere komisyon tarafından yapılan incelemede, 2017 yılı içerisinde SK6 kuyusuna işletmecilerin kendi imkânları ile kurdukları sistemden çok daha memnun olduklarını dile getirdikleri belirtildi. Yeni sistem ile birlikte kuyu binası ve biriktirme deposunda meydana gelen problemle Jeotermal suda aşırı derecede bulanıklık, çamurlaşma meydana geldiği, işletmecilerin bu durumdan etkilendiği, biriktirme deposunun bu çamurlaşmaya imkân sağladığı düşünüldüğüne raporda yer verildi. Temmuz ve Ağustos ayları işletmeciler açısından sezon ayları olduğu için gelir kayıplarını en aza düşürmek adına kısa süreliğine deneme amaçlı da olsa biriktirme deposunun devre dışı bırakıldığı ifade edildi. İşletmecilere SK6 kuyusundan direkt su verilmesinin denenerek, hem işletmecilerin mağduriyeti giderildiği, hem de ilerde yapılacak çözüm için örnek teşkil edeceği düşüncesiyle bir çalışma yapıldığına vurgu yapıldı. Raporda, ‘’2017 yılındaki eski sistemde elektrik kesintisinde yaşanacak aksaklıklar için jeneratör kurulmuş ancak yeni sistemde bu jeneratörün iptal edildiğinden SK6 kuyusunda meydana gelecek enerji kesintilerinde işletmecilerin mağdur olmaması adına mevcut jeneratörün biran önce bağlantısının yapılarak mağduriyetin en aza indirilmesi gerekmektedir. Önceki yıllara göre dönemsel olarak kapasitelerinin çok altında iş yapan işletmecilerimiz tarafından sözlü olarak beyan edilmiştir. İşletmecilerden Bülent-Cumhur Doğan motel kapasitesinin 30 oda olduğu ve bunların 5’nin dolu olduğunu diğer işletmeci Reşat Ertuğrul’un otel doluluk oranlarının yüzde 30 civarında olduğu sözlü olarak bildirilmiştir. Ayrıca jeotermal kaplıca amaçlı ilçeye gelen vatandaşlarımızın suyu bu şekliyle gördükten sonra rezervasyonlarını iptal ettirerek başka yerlere gittikleri işletmeciler tarafından beyan edilmektedir’’ denildi. Sarıkaya ilçesini değerli kılan jeotermal kaynaklardaki sıkıntının giderilmesi için Yozgat İl Özel İdaresince gerekli tedbirlerin alınması, bir an önce gerekli işlemlere başlanılmasının hayati önem taşıdığı bildirildi. Bu nedenle, hazırlanan rapor gerekli işlemler yapılmak üzere karar ve rapordan birer sureti Yozgat İl Özel İdaresine gönderildi. •HABER MERKEZİ•

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