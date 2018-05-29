TAŞLARIMIZ KIYMETLi

Aydıncık ilçesinde Halk Eğitim Merkezi’nin İşkur ortaklığı ile açtığı yarı değerli taşların işlenmesine yönelik kursun ardından Belediye Tarafından kurulan atölyede çalışan kadınlar, taşları işleyip ekonomik gelir elde etmeye devam ediyor. Yozgat gibi Anadolu’nun birçok bölgesinde etkin olarak sürdürülen yarı değerli taşların işlenmesiyle ilgili çalışmalara destek vermek üzere Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi de çalışmalara destek verme kararı aldı. Yapılan değerlendirmede, ‘’Özellikle Yozgat, Türkiye'nin hem yarı değerli hem değerli taş açısından önemli bir ili. Yozgat agatları, kristal kuvars, jasper ve ametistlerden atölyede takı ve masa üstü süs eşyaları yapılıyor’’ denildi.

Aydıncık ilçesinde 2013 yılında kurulan ‘Aydıncık Ametist ve Yarı Değerli Taşları İşleme Derneği’ bölge halkı için ek gelir kaynağı, Türkiye’ de bugüne kadar yeterince değerlendirilememiş olan değerli taş sektörü içinde yeni bir umut ışığı oldu. Değerlendirmeyi bekleyen mücevher taşlarını işlemek, popüler hale getirerek ilçedeki işsizliğin önlenmesi için bir üretim alanıyla birlikte Pazar sahası yaratılmanın mücadelesi veriliyor. Taş işleme makineleri ve kuyumculuk malzemeleriyle kurulan atölyede kadınlar, bölgeden çıkarılan ametist, mavi kalsedon ve çeşitli kuvars taş çeşitlerini işleyerek ekonomiye kazandırıyor.